VASEP đề xuất bỏ hạn ngạch thuế quan, mở đường cho tôm Việt Nam vào Hàn Quốc với thuế suất 0%

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, báo cáo tình hình thực thi Hiệp định VKFTA.

Tại Công văn này, VASEP nêu rõ, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc đạt 864 triệu USD, tăng 7,2% so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu đạt 649,1 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tôm và nhuyễn thể chân đầu là hai nhóm sản phẩm chủ lực, lần lượt đạt 262,5 triệu USD và 234 triệu USD, tăng tương ứng 0,8% và 19,3%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu thủy sản từ Hàn Quốc đạt 49,6 triệu USD trong 9 tháng, giảm 24,5%.

(Ảnh minh họa)

VASEP đánh giá VKFTA đã tạo khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác thương mại thủy sản giữa hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tận dụng các cam kết ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với những khó khăn về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), yêu cầu truy xuất nguồn gốc, áp lực cạnh tranh và cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, hạn ngạch ưu đãi đối với tôm Việt Nam là 15.000 tấn/năm với thuế suất 0%; cơ chế phân bổ thông qua đấu thầu tại Hàn Quốc làm phát sinh chi phí tiếp cận hạn ngạch.

Cụ thể, mức chi phí khoảng 14 - 16% so với giá trị nhập khẩu và mức này xấp xỉ với mức thuế nhập khẩu 20% đối với khối lượng tôm nhập khẩu ngoài hạn ngạch. Các nhà nhập khẩu cho rằng dù áp dụng VKFTA nhưng tôm Việt Nam khi nhập khẩu vào Hàn Quốc thực tế vẫn coi như họ phải trả thuế từ 14 đến 20%, làm tăng giá và khó cạnh tranh ở thị trường. Hậu quả là các nhà nhập khẩu Hàn Quốc không còn động lực để tăng mua tôm Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp Định VKFTA, và họ đang xem xét mua tôm từ các quốc gia khác (như Peru).

Để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm sang Hàn Quốc và tận dụng được các cam kết ưu đãi thuế quan của VKFTA, VASEP kiến nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên đưa nội dung bãi bỏ hạn ngạch thuế quan đối với tôm Việt Nam vào chương trình tham vấn, đàm phán nâng cấp VKFTA với Hàn Quốc, hướng tới áp dụng thuế suất nhập khẩu 0% không giới hạn khối lượng đối với các dòng sản phẩm tôm thuộc phạm vi cam kết.

Đồng thời, VASEP đề nghị các Bộ xem xét đánh giá tác động hai chiều của các phương án nâng cấp VKFTA đối với thương mại thủy sản Việt Nam – Hàn Quốc, bảo đảm hài hòa lợi ích và không làm phát sinh các nghĩa vụ tuân thủ thiếu cần thiết đối với doanh nghiệp.