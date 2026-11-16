VARS IRE ra mắt chương trình đào tạo nghề môi giới bất động sản tại miền Nam

Ngày 14/11, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) thuộc Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức lễ công bố hoạt động đào tạo và ký kết hợp tác chiến lược tại khu vực miền Nam.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, Viện trưởng VARS IRE nhận định, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó những thay đổi về luật pháp, phương thức triển khai dự án và tư duy của chủ đầu tư sẽ kéo theo yêu cầu mới đối với các lực lượng tham gia thị trường.

Đặc biệt, khi nhà nước ngày càng siết chặt kỷ cương, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đưa thị trường phát triển lành mạnh và bền vững, môi giới bất động sản không thể tiếp tục hoạt động theo cách cũ.

"Việc nâng cao chất lượng hành nghề không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và cạnh tranh", ông Đính đánh giá.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, Viện trưởng VARS IRE. Ảnh: VARS

Cũng theo ông Đính, trong thời gian qua, lực lượng môi giới giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối người mua với người bán, hỗ trợ khai thông giao dịch và thúc đẩy thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những người hành nghề chuyên nghiệp, vẫn còn một bộ phận môi giới thiếu chuẩn mực, cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí tiếp tay cho hoạt động đầu cơ, thổi giá.

Những hành vi này không chỉ làm méo mó thông tin thị trường, gây rủi ro cho người mua mà còn trực tiếp làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động môi giới nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

"Trong giai đoạn mới, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp và lợi ích của khách hàng phải được đặt lên hàng đầu. Người làm môi giới không chỉ cần thay đổi tư duy mà còn phải nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và trách nhiệm đối với thị trường", ông Đính nhấn mạnh.

Lễ công bố hoạt động đào tạo của VARS tại miền Nam. Ảnh: VARS

Một sức ép khác đến từ quá trình hội nhập. Theo ông, khi thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng mở cửa, sự tham gia của các tập đoàn và tổ chức môi giới quốc tế sẽ khiến cuộc cạnh tranh không còn giới hạn giữa các sàn giao dịch trong nước.

Các doanh nghiệp môi giới nội địa sẽ phải đối mặt với những đối thủ có kinh nghiệm, quy trình vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp. Nếu chậm thay đổi, không nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn hóa hoạt động, môi giới trong nước có nguy cơ đánh mất thị phần ngay trên sân nhà.

Trước yêu cầu đó, bài toán đào tạo nguồn nhân lực môi giới không thể chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức pháp luật hay đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Quan trọng hơn, chương trình đào tạo phải giúp người học hiểu thị trường, nắm vững nghiệp vụ, có kỹ năng tư vấn và đủ năng lực bảo vệ quyền lợi khách hàng trong từng giao dịch.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo Quốc, Phó giám đốc khối đào tạo VARS IRE, phụ trách khu vực miền Nam thì đơn vị đang khai thác mạng lưới liên kết với các sàn giao dịch, chuyên gia thị trường và trường đại học để xây dựng chương trình giảng dạy sát với thực tiễn.

Nội dung đào tạo đồng thời phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 04/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Điểm đáng chú ý là hoạt động đào tạo được định hướng gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thay vì tổ chức các khóa học mang tính đại trà. Theo ông Quốc, nhiều sàn giao dịch lớn thuộc các chủ đầu tư uy tín đã chủ động đặt hàng VARS IRE đào tạo nhân lực với quy mô lên đến hàng nghìn học viên.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa ba bên: cơ sở đào tạo, người học và doanh nghiệp sử dụng lao động. Qua đó, chương trình giảng dạy có thể cập nhật sát hơn những yêu cầu thực tế của thị trường, trong khi doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng phù hợp.

Còn ông Hoàng Đình Tiến, Phó chánh văn phòng VARS cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, VARS IRE còn chú trọng ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm tra, đánh giá năng lực.

Đơn vị đang tích cực phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương như TP. Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh để tư vấn, triển khai mô hình thi sát hạch trực tuyến thông qua nền tảng phần mềm chuyên dụng. Đồng thời, hệ thống ngân hàng đề thi trực tuyến cũng đã được tích hợp trên cổng thông tin VARSIRE.vn để học viên thuận tiện ôn luyện và thi thử.

"Việc số hóa quy trình sát hạch sẽ góp phần bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phản ánh thực chất trình độ của người học. Đồng thời, khi Luật Kinh doanh Bất động sản mới và các quy định siết chặt việc hành nghề có chứng chỉ đi vào thực tế, việc số hoá sẽ giúp loại bỏ tình trạng môi giới chui, thổi giá và tung tin ảo", ông Tiến nói.