VAR can thiệp, Juventus đánh mất 3 điểm phút chót

Juve chia điểm đầy tiếc nuối với Rennes. Ảnh: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images.

Chạm trán Rennes trên sân nhà Allianz, Juventus chủ động đẩy cao tốc độ ngay sau hồi còi khai cuộc. Thành quả sớm mỉm cười với đại diện nước Ý ở phút thứ 6. Khởi xướng từ pha phối hợp trung lộ mượt mà, Weston McKennie nhả bóng vừa tầm để Nick Woltemade chọc khe tinh tế, tạo điều kiện cho Zeki Celik thoát xuống lạnh lùng dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Brice Samba. Dẫu vậy, Rennes nhanh chóng chứng minh họ không dễ bị bắt nạt. Phút 15, từ quả tạt của Mahmadou Nagida bên cánh trái, Bryan Reynolds bật cao đánh đầu chiến thuật sang cột xa để Mousa Tamari đệm bóng cận thành, san bằng cách biệt 1-1.

Thế trận đôi công diễn ra vô cùng cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng từ hai đầu sân. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 40 khi cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Nagida chạm tay Douglas Luiz trong khu vực 16m50. Trên chấm phạt đền ở phút 43, chân sút Boulaye Dia bình tĩnh đánh lừa Guglielmo Vicario, đưa đội bóng nước Pháp vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, đoàn quân áo sọc trắng đen gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Phút 66, tới lượt Reynolds để bóng chạm tay sau pha không chiến của Nicolas Gonzalez. Được trao trọng trách đá phạt 11 mét, Woltemade tự tin găm bóng vào chính giữa khung thành, thiết lập thế cân bằng 2-2 và trở thành cầu thủ thứ ba nổ súng ở cả 3 trận cúp châu Âu đầu tiên cho Juventus.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 88. Xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Rennes, trung vệ vào sân thay người Jhon Lucumi xoay người dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào lưới đội khách. Khán đài Allianz như nổ tung, nhưng phòng VAR can thiệp và xác định hậu vệ của Juventus rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm. Dù hiệp hai có tới 8 phút bù giờ, hàng thủ Rennes vẫn thi đấu kiên cường để bảo toàn 1 điểm rời đất khách.

Kết quả

Juventus 2-2 Rennes

Ghi bàn:

Juventus: Zeki Celik (6'), Nick Woltemade (67' pen)

Rennes: Mousa Tamari (15'), Boulaye Dia (43' pen)