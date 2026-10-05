VAR can thiệp, Đức chia điểm tiếc nuối với Hy Lạp

Đức bị Hy Lạp cầm hòa trên sân khách. Ảnh: X.

Trận đấu trên sân Toumbas khởi đầu đầy sóng gió cho đội khách khi ngay ở phút thứ 2, Giorgos Masouras đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Jonas Urbig phải trổ tài cứu thua. Dẫu vậy, "Die Mannschaft" cũng nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Phút 32, từ pha căng ngang vừa tầm của Derry Scherhant, Jonathan Burkardt ập vào đệm bóng tung lưới Hy Lạp. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin đã từ chối công nhận bàn thắng vì cho rằng Koulierakis bị phạm lỗi trước đó.

Dù tung ra tới 13 pha dứt điểm trong hiệp một, các ngôi sao bên phía tuyển Đức không thể khuất phục được thủ thành Konstantinos Tzolakis, và đành rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Hy Lạp chủ động lùi sâu đội hình và dựng nên bức tường phòng ngự kiên cố. Huấn luyện viên Jurgen Klopp lần lượt tung Nick Woltemade, Said El Mala và Mika Baur vào sân nhằm tìm kiếm đột biến. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Treu hay Wirtz ở cuối trận đều thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.

Tỉ số hòa 0-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Kết quả này nối dài nỗi thất vọng cho tuyển Đức, khiến "Die Mannchaft" tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng B Nations League A với 5 điểm sau ba lượt trận.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò Klopp ở đợt tập trung lần này. Ở lượt tiếp theo, "Die Mannschaft" sẽ chạm trán Serbia vào ngày 14/11.

Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.