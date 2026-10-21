Vấp phải 'ổ gà' rồi ngã ra đường, người đi xe máy bị xe ben cán tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 21/10, tại khu vực trước số nhà 1127 Quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô ben, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo lời nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, một nam giới điều khiển xe máy mang BKS 29X1-796.XX, lưu thông theo hướng từ cầu Mai Lĩnh đi Yên Nghĩa.

Khi đến trước số nhà 1127 Quốc lộ 6, xe máy đi vào ổ gà, khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị ô tô ben mang BKS 29C-016.XX, kéo theo rơ-moóc mang BKS 29RM-016.XX, cán trúng. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an phường Yên Nghĩa giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn.