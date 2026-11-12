Vào vùng ngập sâu ở Gia Lai

Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nhiều khu dân cư ở đô thị Quy Nhơn bị ngập, một số tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai), lãnh đạo địa phương cho biết qua thống kê ban đầu có khoảng 1.600 hộ dân bị ngập. Ảnh: Trương Định

Cũng qua ghi nhận của Tiền Phong trong sáng 12/11, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, nước lũ dâng cao, bao vây nhà cửa, tràn vào sân và các khu vực sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn, một số khu vực gần như bị cô lập giữa mênh mông nước. Ảnh: Trương Định

Người dân lội qua một tuyến đường bị ngập sâu ở phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Trương Định

Nhiều tuyến đường ngập sâu được chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Ảnh: Trương Định.

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, nhiều người dân chủ động mua sắm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để dự trữ, phòng trường hợp nước lũ dâng cao, việc đi lại và mua bán gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Tuấn Kỳ (51 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc từ trước để phòng nước lũ tràn vào. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục dâng và đã tràn vào nhà. Trong ảnh, ông Kỳ cùng vợ đi mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để dự trữ phòng trường hợp nước lũ dâng cao cô lập. Ảnh: Trương Định

Đang trực tiếp hỗ trợ gia đình bà Cao Thị Mếnh (51 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) sơ tán khỏi nhà do nước lũ tràn vào, trong khi con gái bà đang bị sốt, thượng tá Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc cho biết, trước tình hình mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng từ sớm, tổ chức ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Nước lũ tràn vào nhà bà Cao Thị Mếnh. Ảnh: Trương Định

Bà Mếnh cùng hai con gái được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Trương Định

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc, các khu phố 1, 2, 3 thuộc địa bàn phường Nhơn Phú cũ và khu vực ven sông Hà Thanh là những ngập sâu. Qua thống kê ban đầu, 56 hộ với 169 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Trương Định

Lực lượng quân sự phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở các vùng xung yếu chủ động sơ tán, không chờ đến khi nước dâng cao mới di chuyển. Ảnh: Trương Định

Người dân phường Quy Nhơn Bắc khó khăn di chuyển qua con hẻm ngập sâu, nơi dòng nước lũ chảy xiết. Ảnh: Trương Định

Người dân dùng đất, đá đắp thành bờ chắn trước cửa nhằm ngăn nước lũ tràn vào nhà, nhưng nước vẫn dâng cao, tràn qua và len vào bên trong. Ảnh: Trương Định

Không chỉ phường Quy Nhơn Bắc, một số khu vực tại phường Quy Nhơn Đông cũng xảy ra ngập lụt, nước dâng cao tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Ảnh: Trương Định

Bà Trần Thị Vi (54 tuổi, phường Quy Nhơn Đông) cho hay, có thời điểm nước dâng gần 1m, khiến gia đình không còn chỗ ngủ nghỉ. "Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa lũ trước, gia đình đã kê đồ đạc lên cao từ sớm. Dù vậy, nước vẫn tràn vào nhà, ngập suốt đêm. Hiện nước đang rút dần nên gia đình tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa", bà Vi chia sẻ.