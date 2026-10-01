Vào viện để phẫu thuật cắt bỏ 1 chân, người phụ nữ cuối cùng mất cả 2 chân vì sai sót nghiêm trọng này

Bà Sharon Jacks, 74 tuổi, đã khởi kiện Bệnh viện Selby General ở thành phố Marietta, bang Ohio, Mỹ, cùng bác sĩ phẫu thuật và các thành viên liên quan sau sự cố cắt nhầm chân.

Theo nội dung đơn kiện, bà Sharon là bệnh nhân ung thư và được lên lịch cắt cụt phần chân phải dưới đầu gối vào ngày 19/9/2025. Trước khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, bác sĩ đã đánh dấu đúng chân phải cần phẫu thuật. Ê-kíp y tế cũng tiến hành 2 lần kiểm tra nhằm xác nhận danh tính người bệnh, loại phẫu thuật và vị trí cần can thiệp.

Tuy nhiên, khi tỉnh lại sau ca mổ, bà Sharon phát hiện phần chân trái dưới đầu gối đã bị cắt bỏ. Do chân phải vẫn là vị trí được chỉ định phẫu thuật từ đầu, các bác sĩ sau đó phải tiếp tục cắt chân này. Sự cố khiến bà Sharon mất cả 2 chân.

Bà Sharon Jacks, 74 tuổi. Ảnh: WBNS 10TV

Ngày 15/9, bà Sharon nộp đơn kiện bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật và những thành viên khác trong ê-kíp. Đơn kiện đưa ra 9 cáo buộc, gồm sơ suất nghiêm trọng và thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát cũng như bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Bà yêu cầu được bồi thường những chi phí y tế đã phát sinh và có thể tiếp tục phát sinh trong tương lai. Yêu cầu còn bao gồm thiệt hại do tổn thương thể chất, tinh thần, thương tật vĩnh viễn và mất khả năng tận hưởng cuộc sống.

Luật sư Brad Layne, người đại diện cho bà Sharon, cho rằng ê-kíp đã có nhiều cơ hội phát hiện sai sót và dừng ca phẫu thuật, nhưng không ai nhận ra họ đang can thiệp nhầm chân.

Theo hồ sơ y tế được phía nguyên đơn viện dẫn, dấu do bác sĩ đánh trên chân phải trước ca mổ vẫn còn nguyên sau khi chân trái của bệnh nhân bị cắt.

Luật sư Layne cho rằng trách nhiệm kiểm tra không chỉ thuộc về bác sĩ phẫu thuật mà còn liên quan đến điều dưỡng, bác sĩ gây mê và những nhân viên y tế tham gia ca mổ. Đơn kiện xác định phẫu thuật nhầm vị trí là sai sót y khoa nghiêm trọng và có thể phòng tránh.

Bệnh viện Selby General xác nhận sự cố xảy ra trong ca phẫu thuật vào tháng 9/2025. Cơ sở y tế cho biết đã lập tức xử lý nhu cầu chăm sóc của bệnh nhân và hỗ trợ gia đình bà Sharon.

Sau quá trình rà soát, bệnh viện kết luận đây là sự cố có thể phòng tránh. Những quy trình bắt buộc trong phòng mổ đã không được tuân thủ đầy đủ.

Theo bệnh viện, những người liên quan đã phải chịu trách nhiệm và không còn làm việc tại vị trí trước đó. Các biện pháp khắc phục cũng được áp dụng trên toàn hệ thống nhằm ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Vụ kiện hiện được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.