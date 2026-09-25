Vào rừng hái nấm, nghe tiếng chồng kêu cứu, người vợ chạy đến và chứng kiến cảnh đáng sợ

Một người đàn ông 56 tuổi ở Thái Lan bị thương nặng sau khi bất ngờ bị bò tót hoang tấn công trong lúc vào rừng hái nấm tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Dong Yai, huyện Pakham, tỉnh Buriram, ngày 22/9.

Theo The Thaiger, ông Somsuan Raksat, người đứng đầu khu bảo tồn, đã đến Bệnh viện Nang Rong ngày 23/9 để thăm nạn nhân có tên Jai.

Vợ nạn nhân, bà Kanokphan, 46 tuổi, cho biết chồng bị gãy hai vị trí ở chân trái, gãy xương sườn, gãy xương chậu và bị bầm tím vùng mũi do vụ tấn công.

Bò tót hoang dã là loài động vật có sức mạnh ghê gớm.

Theo lời kể của bà Kanokphan, hai vợ chồng cùng vào khu bảo tồn để tìm nấm. Sau đó, họ tách nhau ra và tìm kiếm ở những khu vực khác nhau. Một lúc sau, bà nghe thấy tiếng chồng kêu cứu.

Ông Jai được cho là đã hét lớn: “Dừng lại! Thế là đủ rồi!”, đồng thời yêu cầu vợ đốt pháo.

Bà Kanokphan sau đó châm ba quả pháo rồi ném về phía phát ra tiếng động. Khi tiến đến kiểm tra, bà phát hiện chồng mình đã bị một con bò tót hoang tấn công.

Bà lập tức gọi các nhân viên kiểm lâm đang tuần tra gần đó. Lực lượng này hỗ trợ đưa ông Jai ra khỏi rừng và chuyển đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ hiện tiếp tục theo dõi tình trạng của nạn nhân.

Vụ việc khiến bà Kanokphan vô cùng hoảng sợ. Người phụ nữ cho biết sẽ không quay trở lại khu rừng để hái nấm.

Người đàn ông bị thương nặng sau khi bị bò tót hoang dã tấn công.

Ông Somsuan cho biết Khu bảo tồn Động vật hoang dã Dong Yai là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có bò tót và voi. Việc người dân địa phương chạm trán động vật hoang dã vẫn thường xảy ra tại khu vực này.

Sau vụ tấn công, ban quản lý khu bảo tồn đã lắp đặt thêm các biển cảnh báo, đồng thời đề nghị trưởng thôn thông báo trên hệ thống loa phát thanh địa phương. Người dân được khuyến cáo không vào những khu vực có động vật hoang dã sinh sống để tìm kiếm thức ăn hoặc lâm sản.

Bò tót hoang dã là loài động vật có kích thước lớn và sức mạnh đáng kể. Một cá thể trưởng thành có thể cao hơn 2 m và nặng trên 1 tấn. Loài này sở hữu cặp sừng lớn và có thể trở nên nguy hiểm khi cảm thấy bị đe dọa hoặc quấy rầy.