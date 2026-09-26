Vào Hà Lan, Green SM trả thu nhập tài xế lên tới 3.400 USD/tháng

Green SM bắt đầu thử nghiệm dịch vụ ở Hà Lan. Ảnh: GSM.

Green SM mới đây đã tổ chức sự kiện khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, chính thức bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm dịch vụ tại thị trường này. Trong thời gian đầu, doanh nghiệp sẽ triển khai tại một số khu vực ở Amsterdam, đồng thời tuyển dụng tài xế và hoàn thiện quy trình vận hành trước khi mở rộng hoạt động.

Hà Lan là thị trường thứ 8 của Green SM trên toàn cầu và là thị trường châu Âu thứ 2, sau Đan Mạch.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai tại các quận Centrum, West và Zuid. Sau đó, Green SM dự kiến mở rộng sang Oost, Noord, Nieuw-West và Zuidoost, hướng tới phạm vi hoạt động rộng hơn tại Amsterdam.

Một trong những nội dung đáng chú ý khi Green SM triển khai tại Hà Lan là các chính sách dành cho tài xế. Doanh nghiệp cho biết đang xây dựng đội ngũ tài xế địa phương và đưa ra 2 hình thức hợp tác với cơ chế thu nhập khác nhau.

Theo đó, với mô hình người lao động, mức thu nhập được Green SM công bố lên tới 3.000 euro/tháng (khoảng 3.400 USD), đi kèm các chính sách phúc lợi dành cho người lao động. Trong khi đó, tài xế lựa chọn mô hình thuê xe vận doanh có thể được áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 85%.

Green SM cũng cho biết những tài xế đầu tiên tham gia tại Hà Lan có thể nhận khoản thưởng lên tới 600 euro. Các mức thu nhập và tỷ lệ chia sẻ doanh thu được công bố là mức tối đa, do đó thu nhập thực tế của tài xế sẽ phụ thuộc vào mô hình hợp tác và điều kiện vận hành.

Trong giai đoạn thử nghiệm, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thu thập phản hồi từ cả khách hàng và tài xế để điều chỉnh quy trình hoạt động. Đây cũng là thời gian để Green SM xây dựng đội ngũ tài xế đáp ứng các yêu cầu về phương tiện, an toàn và chất lượng phục vụ tại thị trường Hà Lan.

Ông Richard Nabil Chahine, Tổng giám đốc Green SM châu Âu, cho biết ưu tiên của doanh nghiệp trong giai đoạn này là xây dựng nền tảng vận hành, từ tuyển chọn và đồng hành cùng tài xế đến duy trì chất lượng dịch vụ.

Theo vị này, doanh nghiệp sẽ tập trung lắng nghe phản hồi từ khách hàng, tìm hiểu thị trường Hà Lan và từng bước phát triển dịch vụ tại đây.

Green SM bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2023, sau đó mở rộng sang một số thị trường tại châu Á và châu Âu. Trước Hà Lan, doanh nghiệp đã triển khai hoạt động tại Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch.

Việc vào Hà Lan diễn ra trong giai đoạn Green SM tiếp tục mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Tuy nhiên, tại thị trường mới, doanh nghiệp trước mắt vẫn ở giai đoạn thử nghiệm và chưa công bố thời điểm cụ thể cho việc vận hành chính thức trên diện rộng.

Bên cạnh Hà Lan, nguồn tin từ Reuters cho biết GSM, công ty đứng sau Green SM, đang chuẩn bị đưa dịch vụ sang Mỹ và một số quốc gia châu Âu khác như Thụy Điển.