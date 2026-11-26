Quy hoạch hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó Vành đai 5 nằm ngoài cùng. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 của Chính phủ triển khai chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026.

Khởi công 116 km cao tốc vào tháng 9/2027

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng không gian phát triển kinh tế, đồng thời phân luồng giao thông từ xa, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường tại Thủ đô.

Giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách trung ương bố trí không quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư khoảng 116 km tuyến chính cao tốc qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên.

Nguồn vốn này không được sử dụng cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành. Các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện những hạng mục trên.

Theo kế hoạch, các dự án thành phần thuộc đoạn tuyến 116 km sẽ hoàn thành thủ tục phê duyệt trong quý II/2027, khởi công vào tháng 9/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Các địa phương phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước tháng 9/2027 cho các gói thầu xây lắp khởi công trong năm, bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý II/2028.

Các dự án thành phần còn lại được triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành trước năm 2035.

Hạ tầng giao thông

Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội

Chiều dài toàn tuyến 349 km

Tổng mức đầu tư 288.268 tỷ đồng

Địa phương đi qua 7 tỉnh, thành phố

Cao tốc ưu tiên đầu tư 116 km

Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030

61.394 tỷ đồng

Mức vốn tối đa dành cho đầu tư tuyến chính cao tốc.

116/349 km toàn tuyến được ưu tiên đầu tư

Lộ trình triển khai

2026

Chuẩn bị đầu tư dự án.

Quý II/2027

Hoàn thành phê duyệt các dự án thành phần thuộc đoạn cao tốc 116 km.

Tháng 9/2027

Khởi công đoạn cao tốc 116 km. Phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước tháng 9/2027.

Quý II/2028

Hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn cao tốc 116 km.

Năm 2030

Cơ bản hoàn thành đoạn cao tốc 116 km.

Năm 2031

Đưa đoạn cao tốc 116 km vào vận hành, khai thác.

Trước 2035

Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến Vành đai 5.

7 tỉnh, thành phố có tuyến đi qua

Hà Nội Hải Phòng Bắc Ninh Ninh Bình Hưng Yên Thái Nguyên Phú Thọ

Nguồn: Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 và Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026.

Bộ Xây dựng được giao làm đầu mối triển khai dự án, điều phối tiến độ, thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án kết nối giữa các dự án thành phần.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu phương thức đối tác công tư (PPP) để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối nguồn vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện, không để dự án phải dừng hoặc tạm dừng do thiếu vốn.

Các địa phương được chủ động tạm ứng ngân sách địa phương cho những nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong trường hợp nguồn vốn đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí.

Mở không gian phát triển đô thị, công nghiệp dọc tuyến

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, Chính phủ yêu cầu 7 tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch khu vực phụ cận Vành đai 5 để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến.

Trong năm 2027, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất, trình Chính phủ ban hành quy định cụ thể về tỷ lệ phân chia và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ phát triển các dự án xung quanh tuyến đường.

Hà Nội được giao triển khai đầu tư các nút giao giữa Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Ninh Bình và Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan, bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến đường.

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu thi công, Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh trước tháng 9/2027.

Các địa phương có trách nhiệm kiểm soát giá vật liệu, quản lý chặt quỹ đất, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép hoặc sử dụng đất không đúng mục đích trong phạm vi dự án để trục lợi từ chính sách bồi thường.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.