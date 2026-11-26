Bản đồ quy hoạch các tuyến đường Vành đai ở Hà Nội. Nguồn: Báo Chính phủ.

Nghị quyết yêu cầu việc triển khai dự án phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình; quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm.

Theo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần được giao.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư (PPP) để lựa chọn hình thức phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

BỐ TRÍ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 61.394 TỶ ĐỒNG

Về nguồn vốn, ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Nguồn vốn này không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn thực hiện các dự án thành phần tuyến chính cao tốc, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2031 - 2035 để tiếp tục đầu tư dự án.

Trường hợp cần điều chỉnh phần vốn ngân sách Trung ương giữa các dự án thành phần, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất điều hòa vốn, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ. Việc điều hòa phải bảo đảm tiến độ triển khai dự án, không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án thành phần đường cao tốc; tham mưu sử dụng các nguồn vốn hợp pháp theo thẩm quyền để bố trí đủ vốn phù hợp với tiến độ, không để xảy ra tình trạng phải dừng, tạm dừng dự án do không cân đối được vốn. Việc bố trí vốn phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và kế hoạch vay, trả nợ công quốc gia trong từng thời kỳ.

ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CHO ĐỊA PHƯƠNG

Nghị quyết cũng giao UBND 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Riêng Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên phải ưu tiên triển khai các đoạn tuyến đường song hành, bảo đảm thuận lợi cho giao thông dân sinh khi tuyến cao tốc được đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 đưa vào khai thác. Các địa phương đồng thời phải quản lý chặt chẽ quỹ đất của dự án, tránh phát sinh tình huống phức tạp trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về tiến độ bàn giao mặt bằng, đối với các dự án thành phần tuyến chính cao tốc dài khoảng 116 km qua 4 địa phương sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, các địa phương phải phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước tháng 9/2027 cho các gói thầu xây lắp khởi công trong năm 2027; bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2028.

Nghị quyết yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, không làm tăng chi phí bất hợp lý. Các địa phương phải chuẩn xác phạm vi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần tuyến chính cao tốc làm cơ sở xác định nhu cầu bố trí vốn ngân sách Trung ương.

Địa phương cũng được chủ động tạm ứng vốn ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách Trung ương trong trường hợp nguồn vốn Trung ương đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí. Ngân sách Trung ương sẽ hoàn trả khi được bố trí. Số vốn tạm ứng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương đã giao cho dự án sau khi trừ dự toán hằng năm đã bố trí.

Để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban hành cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh, ưu tiên cung cấp cho các dự án thành phần trước tháng 9/2027.

Bộ Công Thương đồng thời hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản phục vụ dự án; cung cấp thông tin về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và các khu vực khoáng sản thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của cơ quan chủ quản.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch liên quan đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát phục vụ dự án; phối hợp thực hiện thủ tục khai thác, cung ứng vật liệu theo quy định. Đối với các mỏ đang khai thác, địa phương xem xét điều chỉnh công suất đối với những mỏ đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu thi công.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng và bãi đổ chất thải xây dựng. Bộ Quốc phòng phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, rà phá bom mìn, vật nổ và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý. Bộ Công an phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý.

Đối với công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư các tiểu dự án di dời, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ yêu cầu của các dự án thành phần.

Một nội dung khác được Nghị quyết giao các địa phương thực hiện là rà soát quy hoạch khu vực phụ cận tuyến Vành đai 5 để quy hoạch, triển khai các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng, khu vực phát triển đô thị, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến.

Các địa phương phải nghiên cứu, đề xuất phương thức phát triển và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ các dự án này, báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp, gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương nghiên cứu, đề xuất tỷ lệ phân chia và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ việc phát triển các dự án khu vực lân cận tuyến đường, trình Chính phủ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể trong năm 2027.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TOÀN TUYẾN TRƯỚC NĂM 2035

Nghị quyết xác định thời gian chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Đối với các dự án thành phần đầu tư tuyến chính cao tốc dài khoảng 116 km qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên, việc lập, thẩm tra, thẩm định và quyết định phê duyệt dự án thành phần phải hoàn thành trong quý II/2027. Các công việc tiếp theo được triển khai để khởi công công trình trong tháng 9/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần còn lại, Nghị quyết yêu cầu triển khai, hoàn thiện đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

Để bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến, các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản dự án thành phần xây dựng đường cao tốc phải gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đến Bộ Xây dựng lấy ý kiến về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn ngân sách Trung ương trước khi quyết định đầu tư.

Bộ Xây dựng và UBND các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, tính đồng bộ và hiệu quả công trình; tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện các dự án thành phần và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, nguy cơ chậm tiến độ hoặc tăng tổng mức đầu tư.