Thi công 3 ca, 4 kíp

Những ngày giữa tháng 11, nhiều mũi thi công trên công trường dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua tỉnh Hưng Yên được Công ty Cổ phần Lizen khẩn trương triển khai đồng loạt.

Nhà thầu thi công dự án đường song hành Vành đai 4 đang thảm bê tông nhựa C19 (đoạn qua xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

"Chúng tôi được công ty đề nghị tăng ca để kịp tiến độ dự án. Giờ làm thêm có mức lương cao hơn giờ làm hành chính nên anh em công nhân tại công trường rất phấn khởi. Điều này vừa giúp công ty đẩy nhanh tiến độ, vừa giúp chúng tôi có thêm thu nhập", anh Trần Văn Nhân, công nhân lái máy lu của Công ty Cổ phần Lizen, cho hay.

Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ phụ trách hiện trường của Công ty Cổ phần Lizen, thông tin, đơn vị đang tổ chức 4 mũi thi công mặt đường, 2 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công công trình thoát nước, với gần 100 nhân lực gồm công nhân, cán bộ kỹ thuật cùng hàng chục máy lu, máy xúc, máy cẩu…

"Nhà thầu đang tập trung cao độ thi công các hạng mục như cấp phối đá dăm loại I, thảm bê tông nhựa, xây dựng các cầu vượt đường giao thông và cầu kết nối", ông Tuấn cho hay.

Về tiến độ, dự án đã đào nền các loại đạt 33,6/33,65km, tương đương 99,85%; đắp cát nền đạt 99%; đắp nền K98 đạt 95%; cấp phối đá dăm loại I đạt 90%; thảm bê tông nhựa mặt đường đạt 83%. Công tác xử lý nền đất yếu đã hoàn thành 100%.

Đối với cầu sông Bắc Hưng Hải, phía đường song hành trái đã hoàn thành hai mố M1 và M2, trụ T1 đạt 70% khối lượng thi công. Trong khi đó, phía đường song hành phải đã hoàn thành hai mố M1 và M2; trụ T1 đã thi công xong cọc khoan nhồi và đang triển khai đào móng.

Tại các công trình cầu vượt, nhà thầu đã hoàn thành 162/162 cọc khoan nhồi, đúc 24/24 dầm Super-T và hoàn thành 2/3 khối lượng dầm bản.

Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ phụ trách hiện trường của Công ty Cổ phần Lizen.

"Đến nay, tiến độ toàn dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, với tổng giá trị thực hiện theo hợp đồng đạt gần 89%. Dự kiến, toàn bộ nền, mặt đường và các công trình trên tuyến sẽ được hoàn thiện trong năm 2026", ông Tuấn nói, đồng thời cho biết công trường đang tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ.

Phế liệu, rác thải bủa vây, cản trở thi công

Theo nhà thầu, nhờ chủ động dự báo và chuẩn bị nguồn cung, vật liệu đắp nền gồm cát, đất và đá dăm phục vụ dự án đường song hành Vành đai 4 qua Hưng Yên cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu thi công, hoàn thiện công trình.

Tuy nhiên, việc huy động nhân công phục vụ thi công dự án vẫn gặp không ít khó khăn do tình trạng khan hiếm lao động và chi phí nhân công tăng cao.

"Nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Hưng Yên cũng như các tỉnh, thành phố lân cận đồng loạt triển khai, dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân công. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phải tăng lương nhằm giữ chân người lao động", ông Nguyễn Hữu Thống, Giám đốc Ban điều hành dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua tỉnh Hưng Yên cho biết.

Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên chưa hoàn thành đã bị chiếm dụng để tập kết rác thải, phế liệu.

Một trong những vướng mắc khác mà nhà thầu đang gặp phải là tình trạng một số đoạn đường song hành chưa hoàn thiện đã bị chiếm dụng làm nơi tập kết rác thải, phế liệu.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Xây dựng tại Km75 - Km77 (đoạn qua xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên), cho thấy khoảng 2km đường đã được thảm bê tông nhựa C19 nhưng đang bị phế liệu, rác thải tập kết tràn lan, gây ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện công trình.

"Phế liệu nhựa, túi nilon đã bị tập kết trái phép trên tuyến đường này nhiều tháng nay, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường. Chúng tôi đã yêu cầu các hộ kinh doanh phế liệu di dời những bao nhựa nhưng họ chưa thực hiện. Vấn đề này cũng đã được phản ánh đến UBND xã Lạc Đạo nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tình trạng rác thải, phế liệu lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện lớp bê tông nhựa C16 cũng như tiến độ hoàn thành các hạng mục để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng", ông Thống thông tin.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Cao Thế Anh, Phó chủ tịch UBND xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) cho biết, địa phương đã nắm được sự việc và đang giao cơ quan chức năng triển khai giải tỏa rác thải, phế liệu.

"Chậm nhất đến ngày 25/11, việc giải tỏa phải hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công", ông Thế Anh cho biết.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 112,8km, đi qua các tỉnh thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng, lớn nhất trong các dự án đầu tư công khu vực phía Bắc. Riêng đoạn đi qua tỉnh Hưng Yên dài 19km. Quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h và hệ thống đường song hành.