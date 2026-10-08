Vành đai 4 qua Hà Nội trước giờ G: 15km đường song hành sẵn sàng thông xe

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 113km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Riêng đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5km, đang được các nhà thầu tăng tốc thi công.

Đoạn đường song hành Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật khoảng 15km vào ngày 10/10.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu vực Hoài Đức, cho biết việc đi lại giữa các khu vực thời gian qua còn phụ thuộc nhiều vào các tuyến đường hiện hữu, trong khi vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc. Theo ông Hùng, tuyến đường mới sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển, nhất là khi kết nối với Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường lớn. “Chúng tôi mong tuyến sớm được đưa vào khai thác để việc đi lại thuận tiện hơn”, ông Hùng chia sẻ. Trong ảnh, cùng với việc hoàn thiện mặt đường, các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, vạch kẻ đường và rào chắn an toàn đang được gấp rút triển khai. Tại các nút giao, đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt, sẵn sàng đưa vào vận hành khi tuyến đường khai thác.

Cầu Hồng Hà đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hình thành diện mạo cây cầu trên tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội.

Hàng trăm công nhân ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường cầu Hồng Hà.

Sau 15km đầu tiên, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu thông xe khoảng 22km đường song hành Vành đai 4 trong tháng 11/2026. Trong đó, khoảng 13km từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực cầu Hồng Hà và 9km từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 dự kiến được thông xe kỹ thuật. Trong ảnh, đường song hành đang hướng về quốc lộ 6.

Theo thiết kế, lõi Vành đai 4 là tuyến cao tốc 6 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ khoảng 100km/h. Hai bên tuyến cao tốc dành quỹ đất phát triển đường sắt quốc gia vành đai trong các giai đoạn tiếp theo. Phía ngoài là hệ thống đường song hành, đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng. Toàn tuyến có mặt cắt ngang rộng 90-135m.

Công trường nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh thi công, từng ngày hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu thông xe đúng kế hoạch.

Một đoạn đường song hành Vành đai 4 qua Thường Tín, Hà Nội, đang dần hoàn thiện, sẵn sàng kết nối các khu vực phía Nam Thủ đô.

Nút giao Vành đai 4 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được hoàn thiện.

Chị Trần Thị Lan (Thanh Trì, Hà Nội), người thường xuyên di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc, cho rằng tuyến đường song hành Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ không chỉ tăng khả năng kết nối giao thông mà còn tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế tại các khu vực tuyến đi qua. “Nhìn tuyến đường ngày càng hoàn thiện, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Nếu được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, tuyến đường sẽ giúp giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, đồng thời mở thêm hướng đi cho người dân”, chị Lan chia sẻ.

Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Thường Tín.

Trên công trường cầu Mễ Sở, nhiều máy móc cùng hàng trăm công nhân đang tất bật thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm.

Lê Tươi