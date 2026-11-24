Nhiều hạng mục vẫn chịu áp lực tiến độ

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng sau đợt kiểm tra hiện trường ngày 12/11/2026, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76km.

Tuyến đường được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h; trong giai đoạn phân kỳ, quy mô đầu tư là 4 làn xe cao tốc.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Nhiều đoạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đã cơ bản hoàn thành.

Đến thời điểm kiểm tra, công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Sản lượng lũy kế toàn dự án đạt khoảng 20.600 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 đạt gần 13.900 tỷ đồng (84%); dự án thành phần 3 đạt gần 1.500 tỷ đồng (80%); dự án thành phần 5 đạt hơn 3.300 tỷ đồng (74%) và dự án thành phần 7 đạt khoảng 1.850 tỷ đồng (87%).

Đáng chú ý, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 5 vẫn còn khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các đơn vị phải nỗ lực rất cao mới có thể hoàn thành trong năm 2026.

Theo báo cáo của các địa phương, các dự án thành phần phấn đấu thi công, hoàn thành khoảng 68,9km trong tổng số 70,4km tuyến chính cao tốc trong năm 2026.

Một số hạng mục dự kiến phải chuyển sang quý I/2027, gồm khoảng 1,5km tuyến thuộc dự án thành phần 1 đang xử lý nền đất yếu, dự kiến dỡ tải vào cuối năm 2026; hai nhánh ramp kết nối rẽ trái và cầu vượt Quốc lộ 1 tại nút giao Tân Vạn (dự án thành phần 5).

Ngoài ra, các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng xe tự động cũng dự kiến hoàn thành trong thời gian này.

Khan hiếm bê tông nhựa, giải ngân chưa đạt yêu cầu

Một trong những khó khăn đáng chú ý được Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra là nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Theo thống kê, khối lượng vật liệu còn cần đáp ứng cho dự án gồm khoảng 0,68 triệu m³ đất đắp nền đường, 0,46 triệu m³ cát đắp nền đường, 0,04 triệu m³ cát xây dựng và 1,13 triệu m³ đá xây dựng các loại.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khả năng cung cấp bê tông nhựa trong những tháng cuối năm đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá thành tăng cao.

Đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến tiến độ thi công các lớp kết cấu mặt đường, nhất là trong giai đoạn dự án cần tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Bên cạnh khó khăn về vật liệu, tình hình giải ngân vốn đầu tư công cũng là vấn đề cần được quan tâm. Năm 2026, tổng số vốn bố trí cho dự án khoảng 4.488 tỷ đồng, song giá trị giải ngân mới đạt 2.730 tỷ đồng, tương đương 61%.

Trong đó, tại TP.HCM, dự án thành phần 1 đạt tỷ lệ giải ngân 72%, dự án thành phần 5 đạt 66%; dự án thành phần 3 trên địa bàn TP Đồng Nai đạt 53%; dự án thành phần 7 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mới đạt 32%.

Yêu cầu tăng tốc thi công, bảo đảm khai thác đồng bộ

Trước những khó khăn trên, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đề nghị cơ quan chủ quản các dự án thành phần chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đối với nguồn vật liệu, các chủ đầu tư và nhà thầu cần chủ động rà soát nhu cầu của từng dự án thành phần, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ vật liệu để đẩy nhanh thủ tục liên quan đến nguồn cung đá xây dựng và bê tông nhựa.

Về tổ chức thi công, các đơn vị phải rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ cụ thể theo tuần, tháng; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu, đặc biệt là bê tông nhựa. Đồng thời, cần bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những hạng mục, đoạn tuyến đang chờ dỡ tải hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, chủ đầu tư cần làm rõ tiến độ thực hiện, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền nếu không bảo đảm yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu, thanh toán; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh việc hoàn thành phần xây dựng tuyến đường, chủ đầu tư các dự án thành phần cần sớm thống nhất giải pháp kết nối giữa hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh, trung tâm điều hành giao thông của các dự án thành phần với các tuyến cao tốc trong khu vực. Việc kết nối phải bảo đảm triển khai đồng bộ với công trình đường cao tốc, đáp ứng điều kiện vận hành, khai thác và thu phí theo quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với công tác giải ngân, chủ đầu tư và nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công ngoài hiện trường, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nội nghiệp để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.