Vành đai 3 TP.HCM nỗ lực vượt khó, tăng tốc về đích

Nhiều hạng mục chuyển biến sau giai đoạn khó khăn

Vành đai 3 TP.HCM là dự án giao thông trọng điểm có quy mô lớn, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, giữ vai trò kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

Tuyến Vành đai 3 đoạn trên cao phía Đông, qua TP Thủ Đức cũ, đã hoàn thành phần kết cấu chính, đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nguồn cung nhựa đường, bê tông nhựa và nhân công khan hiếm. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động tài chính, nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công của các nhà thầu. Một số hạng mục vì vậy chịu áp lực tiến độ, phải tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành.

Dù vậy, đến nay nhiều đoạn tuyến đã ghi nhận kết quả thi công đáng chú ý. Tại đoạn trên cao phía Đông dài khoảng 17km, qua khu vực TP Thủ Đức cũ, toàn bộ kết cấu chính đã hoàn thành, khối lượng đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), hiện các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục hoàn thiện như thảm bê tông nhựa (BTN) mặt cầu, khe co giãn và hệ thống an toàn giao thông để chuẩn bị đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Tuy nhiên, giai đoạn nước rút tiếp tục phát sinh khó khăn về nguồn cung nhựa đường và đá chất lượng cao phục vụ sản xuất bê tông nhựa. Việc thiếu hụt vật liệu khiến công tác thảm BTN mặt cầu chưa đạt tiến độ mong muốn, kéo theo ảnh hưởng đến các hạng mục liên quan như khe co giãn, sơn đường và lắp đặt dải phân cách.

Công nhân, máy móc được huy động thi công các hạng mục hoàn thiện mặt cầu trên tuyến Vành đai 3.

Ban Giao thông đang chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành 17km cầu cạn theo kế hoạch thông xe ngày 30/11/2026.

Ở khu vực Bình Dương trước đây, đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi dài 8,9km, thuộc Dự án thành phần 5, gồm 3 gói thầu xây lắp. Các gói thầu hiện đạt sản lượng từ 77 - 96%, đang tập trung hoàn thành những hạng mục còn lại.

Cụ thể, gói thầu nút giao Bình Chuẩn đạt sản lượng khoảng 77%. Các hạng mục còn lại gồm móng đá dăm, đường đầu cầu, thảm nhựa và một số phần việc hoàn thiện. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành gói thầu vào ngày 31/12.

Gói thầu đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi cũng đạt khoảng 77%. Hiện các đơn vị đang thực hiện dỡ tải từng đoạn tuyến đã tắt lún để triển khai kết cấu áo đường và cống ngang. Gói thầu dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2027.

Riêng gói thầu cầu Bình Gởi đạt sản lượng khoảng 96%, đang tập trung hoàn thiện công trình và thi công đường gom dân sinh, dự kiến hoàn thành ngày 31/12. Các gói thầu còn lại của dự án Vành đai 3 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện khai thác tuyến Vành đai 3.

Việc các gói thầu đạt sản lượng cao cho thấy khối lượng xây lắp đã được triển khai đáng kể. Tuy nhiên, để hoàn thành theo các mốc kế hoạch, nhà thầu vẫn phải tập trung xử lý khối lượng công việc còn lại trong điều kiện nguồn vật liệu và nhân công chưa thật sự thuận lợi.

Ban Giao thông cho biết, để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã và đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp; đồng thời chủ động huy động tài chính và vật liệu. Các đơn vị phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh khối lượng xây lắp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Ban Giao thông chạy nước rút giải ngân hơn 13.700 tỷ đồng

Áp lực hoàn thành các hạng mục Vành đai 3 cũng đặt trong yêu cầu chung về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Ban Giao thông. Đơn vị hiện được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm, quy mô vốn lớn của TP.HCM như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cùng các nút giao An Phú, Mỹ Thủy.

Theo Ban Giao thông, đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã giải ngân 47.258,9 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn được giao 57.905 tỷ đồng, đạt 81,5%. Sau khi được bổ sung vốn theo Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 23/9/2026, số vốn còn phải giải ngân trong những tháng cuối năm khoảng 13.779 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục chính trên đoạn cầu cạn phía Đông đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung thi công phần việc còn lại để chuẩn bị thông xe.

Trong quý IV/2026, Ban Giao thông đặt mục tiêu giải ngân số vốn này, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm. Cụ thể, tháng 10 dự kiến giải ngân 1.500 tỷ đồng; tháng 11 là 5.210 tỷ đồng và tháng 12 là 7.069 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn dành cho công tác giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng đáng kể, riêng tháng 12 dự kiến giải ngân 3.341 tỷ đồng.

Thực tế, một số dự án do Ban Giao thông quản lý đã đạt tỷ lệ giải ngân cao. Dự án thành phần 1-1 thuộc Vành đai 4 TP.HCM, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, đạt 98,52%; dự án thành phần 1-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, đạt 99,8%. Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 đạt 99,9%.

Những kết quả này cho thấy khả năng triển khai và giải ngân tại một số dự án đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chung của Ban Giao thông không đồng nghĩa với kết quả giải ngân riêng của Vành đai 3. Đối với dự án này, yêu cầu đặt ra vẫn là phải gắn tiến độ giải ngân với khối lượng thi công thực tế, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng tiến độ và hiệu quả.

Tháo gỡ nguồn cung vật liệu, giữ nhịp thi công

Một trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình giao thông hiện nay là nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Theo Ban Giao thông, nhu cầu đá xây dựng còn lại của các dự án do đơn vị quản lý khoảng 0,9 triệu m³, trong đó khoảng 0,35 triệu m³ đã được điều phối từ các mỏ tại khu vực Bình Dương trước đây. Khối lượng còn cần điều phối thêm khoảng 0,55 triệu m³.

Nguồn cung đá xây dựng, nhựa đường và bê tông nhựa tiếp tục là vấn đề cần tháo gỡ để duy trì nhịp thi công các dự án giao thông.

Nguồn cung nhựa đường cũng từng bị gián đoạn trong quý II và các tháng 9, 10/2026, ảnh hưởng đến công tác thảm nhựa, hoàn thiện mặt đường. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, vật liệu và chi phí nhân công, vận hành thiết bị tăng cao so với giá dự toán tiếp tục tạo áp lực tài chính cho nhà thầu.

Đối với Vành đai 3, tình trạng thiếu nhựa đường và đá chất lượng cao đang tác động trực tiếp đến tiến độ thảm BTN mặt cầu tại đoạn trên cao phía Đông. Trong khi đó, các gói thầu đoạn Bình Chuẩn - cầu Bình Gởi vẫn phải tập trung hoàn thiện kết cấu áo đường, đường đầu cầu và những hạng mục còn lại.

Trước tình hình này, Ban Giao thông cho biết, đang phối hợp với nhà thầu rà soát nhu cầu, chủ động nguồn cung và điều phối vật liệu theo từng gói thầu, hạn chế tình trạng thiếu vật tư làm gián đoạn thi công. Chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, lập sơ đồ tiến độ, định kỳ kiểm điểm khối lượng thực hiện, tình hình giải ngân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Ban Giao thông tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ và yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công.

Công tác kiểm soát thiết kế, dự toán, khối lượng, giá vật liệu, chất lượng vật liệu đầu vào và nghiệm thu được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Ban Giao thông đồng thời triển khai đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với viên chức, người lao động từ quý III/2026; cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng phòng, ban và ban điều hành dự án, trong đó chú trọng hiệu quả quản lý và kết quả giải ngân.

Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu đưa từng đoạn tuyến vào khai thác và hoàn thành toàn dự án. Việc duy trì nguồn cung vật liệu, huy động đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công và kiểm soát tiến độ từng gói thầu sẽ là những yếu tố quan trọng để khắc phục các điểm nghẽn còn tồn tại.

Trước mắt, mục tiêu của chủ đầu tư là tập trung hoàn thiện 17km cầu cạn phía Đông trong tháng 11/2026, đồng thời đưa các gói thầu còn lại về đích theo kế hoạch. Đây là những bước quan trọng để công trình vành đai chiến lược sớm phát huy hiệu quả kết nối giao thông khu vực phía Nam.