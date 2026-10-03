Vành đai 3 TP.HCM chạy nước rút, đoạn phía Đông chuẩn bị thông xe

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến đường được đầu tư nhằm tăng cường kết nối khu vực, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics.

Đường Vành đai 3 đoạn trên cao từ nút giao HLD đến Tân Vạn đang hoàn thiện những hạng mục cuối để đưa vào khai thác.

Dự án gồm phần giải phóng mặt bằng và 4 dự án thành phần xây dựng. Trong đó, các dự án thành phần do TP.HCM làm chủ quản gồm dự án thành phần 1 dài khoảng 47,1km và dự án thành phần 5 dài khoảng 11,4km.

17km đoạn trên cao cơ bản hoàn thành

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), đoạn trên cao từ nút giao kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (nút giao HDL), đến Tân Vạn cơ bản hoàn thành.

Hiện các nhà thầu đang tập trung lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và những phần việc cuối cùng để đưa tuyến vào khai thác.

Hai vị trí cần tập trung hoàn thiện để có thể đưa toàn bộ đoạn tuyến dài 17km vào khai thác đồng bộ trong tháng 11/2026 là nút giao HLD và nút giao Tân Vạn.

Đoạn Vành đai 3 trên cao dài khoảng 17km từ HLD đến Tân Vạn cơ bản hoàn thành, dự kiến khai thác trong tháng 11/2026.

Tại nút giao HLD, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11. Nút giao Tân Vạn được đánh giá là một trong những nút giao phức tạp nhất dự án và khởi công chậm hơn các gói thầu khác khoảng 5-6 tháng.

Đến nay, nút giao Tân Vạn cũng cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến phía Đông.

Việc hoàn thành đoạn HLD - Tân Vạn được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, kết nối khu vực Bình Dương cũ với hệ thống giao thông hướng về các cảng, đồng thời tạo hành lang kết nối với sân bay Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Không chỉ đoạn phía Đông, các gói thầu còn lại của Vành đai 3 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban Giao thông, tại khu vực Bình Dương cũ và phía Tây TP.HCM, phần lớn các vị trí đã hoàn thành công tác gia tải, nhiều cây cầu cơ bản hoàn thành. Một số đoạn có tiến độ nhanh đang thi công các lớp đá và thảm bê tông nhựa.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, hoàn thiện mặt đường trên các đoạn có tiến độ thuận lợi của Vành đai 3.

Tuy nhiên, dự án đang chịu tác động bởi biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu nhập khẩu, trong đó có nhựa đường.

Nguồn cung nhựa đường nhập khẩu được dự báo còn có thể thiếu hụt do ảnh hưởng tình hình tại khu vực Trung Đông. Để hạn chế tác động đến tiến độ trong giai đoạn chạy nước rút, chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà thầu rà soát, chủ động nguồn cung và điều phối vật liệu theo từng gói thầu.

Chốt mốc thông xe tháng 11

Liên quan đến tiến độ dự án, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành và Ban Giao thông vừa có buổi trực tiếp khảo sát công trường Vành đai 3.

Đoàn công tác đi dọc khoảng 58km tuyến, kiểm tra 11 vị trí từ khu vực TP Thủ Đức cũ, qua Bình Dương cũ đến Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với nhà thầu thi công nút giao Tân Vạn. (Ảnh: SGGP).

Tại từng vị trí, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể khối lượng đã thực hiện, các hạng mục còn lại, những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ và thời điểm dự kiến đưa vào khai thác.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh Vành đai 3 có vai trò chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ và các khu vực lân cận. Việc đưa từng đoạn tuyến vào khai thác sớm sẽ góp phần tăng năng lực kết nối, tạo thêm lựa chọn hành trình cho người dân, doanh nghiệp và mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm trong tháng 11/2026 đưa đoạn trên cao phía Đông từ nút giao HLD đến Tân Vạn vào khai thác.

Đối với các đoạn qua Bình Dương cũ và phía Tây TP.HCM, các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công quyết liệt để rút ngắn thời gian thực hiện.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu lập bảng tiến độ chi tiết để theo dõi, đôn đốc từng phần việc; đồng thời kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo thành phố chỉ đạo, xử lý.