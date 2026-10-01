Vành đai 2 TP.HCM đối mặt nguy cơ lùi tiến độ sang năm 2028 vì vướng mặt bằng

Vành đai 2 là một trong những dự án giao thông có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường vành đai, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của TP.HCM và giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Thời gian qua, TP.HCM liên tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để sớm khép kín tuyến. Tuy nhiên, tình trạng mặt bằng bàn giao chưa liên tục đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công Vành đai 2.

Vành đai 2 TP.HCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ.

Ngày 1/10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, hiện tiến độ thi công Vành đai 2, gồm đoạn 1 và đoạn 2, vẫn được triển khai theo kế hoạch và mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Mặt bằng được bàn giao theo từng phân khúc, không liên tục, khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong việc tổ chức thi công đồng bộ.

Ban Giao thông cảnh báo, nếu tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, thời gian hoàn thành dự án có thể phải lùi sang năm 2028.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông cho biết sẽ tập trung nguồn lực thi công các hạng mục, nút giao trọng điểm, trong đó có nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ vào năm 2027.

Các nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công tại Vành đai 2 để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại công trường, nhà thầu đã tập kết đầy đủ xe máy, thiết bị cùng hàng chục nhân sự. Các đơn vị tổ chức 6 mũi thi công, làm việc 2 ca/ngày. Một số công việc như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng được tổ chức thi công 3 ca/ngày.

Đối với những vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, Ban Giao thông đang đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố và các địa phương khẩn trương hoàn tất bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý IV/2026.

Ban cũng thường xuyên báo cáo UBND TP.HCM để kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công.

Theo Ban Giao thông, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Thủ Đức cũ đạt khoảng 84%. Cụ thể, Vành đai 2 đoạn 1 đã bàn giao 727/888 trường hợp; đoạn 2 bàn giao 244/262 trường hợp.

Dù tỷ lệ bàn giao đạt mức khá cao, tình trạng mặt bằng "da beo", không liên tục vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công, đặc biệt tại những vị trí có tính chất quyết định đến tiến độ hoàn thành toàn dự án.

Một đoạn tuyến Vành đai 2 đang được triển khai thi công trên địa bàn TP.HCM.

Để tháo gỡ vấn đề này, Ban Giao thông cho biết thường xuyên đăng ký làm việc với địa phương và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố hằng tuần nhằm cập nhật tiến độ, xác định các vị trí cần ưu tiên bàn giao.

Hằng tháng, Ban cũng có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Trong đó, các đơn vị đề xuất bàn giao phần mặt bằng còn lại theo thứ tự ưu tiên, tập trung trước vào những vị trí cần triển khai các hạng mục có tính chất quyết định đến tiến độ chung của dự án.

Ban Giao thông đồng thời yêu cầu các nhà thầu chủ động các giải pháp duy trì tiến độ như có chính sách giữ chân nhân sự, công nhân lành nghề; tăng cường thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, bổ sung mũi thi công; chủ động nguồn cung vật tư và rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết phù hợp với từng khu vực được bàn giao mặt bằng.