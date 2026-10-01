Chiều 1/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông), cập nhật tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM.

Ban Giao thông cho biết hiện nay, tiến độ thi công Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) đang triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm, mặt bằng bàn giao bị "da beo", phân khúc không liên tục, nên có ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công công trình. Nếu tiến độ giải tỏa, bàn giao mặt bằng kéo dài sang năm 2027, sẽ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án sang năm 2028.

Dự án Vành đai 2 TP.HCM có nguy cơ lỗi hẹn về đích năm 2027 vì mặt bằng "da beo".

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của địa phương đạt khoảng 84% (Vành đai 2 đoạn 1: 727/888 trường hợp; Vành đai đoạn 2: 244/262 trường hợp). Mặt bằng bàn giao bị "da beo", phân khúc không liên tục, nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình.

Trước tình hình trên, Ban Giao thông thường xuyên đăng ký họp làm việc với địa phương và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố hàng tuần để nắm bắt tình hình tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, đề xuất bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp còn lại theo thứ tự ưu tiên tại những vị trí cần thi công trước các hạng mục công trình có tính chất quyết định tiến độ hoàn thành dự án.

Ban Giao thông cũng thường xuyên làm việc với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các nhà thầu có chính sách tốt để giữ chân nhân sự, công nhân lành nghề, tăng cường thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, bổ sung mũi thi công, chủ động nguồn cung vật tư và rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo từng khu vực được bàn giao mặt bằng.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông tập trung thi công nút giao trọng điểm Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, để đảm bảo hoàn thành kết nối đồng bộ trong năm 2027.

Hiện nay, trên công trường, nhà thầu tập kết đầy đủ xe máy, thiết bị và hàng chục nhân sự đang làm việc, bố trí 6 mũi thi công, thi công 2 ca/ngày; đối với những công việc như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng thi công 3 ca/ngày.

Đối với những vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, Ban Giao thông đang tập trung, đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố và địa phương khẩn trương bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý IV năm 2026; đồng thời thường xuyên báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sớm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.