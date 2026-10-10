Vành đai 2,5 về đích sớm nhờ quyết tâm từ cơ sở

Đằng sau những mét đường được hình thành là sự chỉ đạo quyết liệt của, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân - những yếu tố quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển đô thị.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Cầu Giấy, chính thức thông xe kỹ thuật, mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, tuyến đường góp phần tăng cường kết nối giữa các trục giao thông và khu đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị của Thủ đô.

Lãnh đạo và nhân dân phường Cầu Giấy phấn khởi khi tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: CG.

Dự án Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy có tổng chiều dài 1.130m, mặt cắt ngang 50m, gồm hai đoạn tuyến: từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng và từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ. Với quy mô này, công trình không chỉ mở rộng không gian giao thông mà còn đặt ra yêu cầu lớn về công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các phần mộ và tổ chức thi công trong điều kiện đô thị đã hình thành, có mật độ dân cư cao.

Phía sau mỗi phương án thu hồi đất là quyền lợi, sinh kế, tài sản và những tâm tư cụ thể của người dân. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, bên cạnh việc thực hiện đúng quy định, quan trọng nhất là tăng cường đối thoại, công khai thông tin, giải thích rõ chủ trương, chính sách và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, UBND phường Cầu Giấy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố để tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là bám sát tiến độ, chủ động xử lý khó khăn, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Kết quả đạt được thể hiện rõ qua tiến độ giải phóng mặt bằng của từng đoạn tuyến. Đối với đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 338/338 phương án, với tổng diện tích đất thu hồi 21.460m², sớm 8 ngày so với chỉ đạo của Thành ủy.

Đối với đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, địa phương đã di chuyển toàn bộ 359 ngôi mộ tại nghĩa trang Mỏ Quang, sớm 7 ngày so với chỉ đạo của Thành ủy; đồng thời hoàn thành giải phóng mặt bằng 32.160m² đất, sớm hơn 6 ngày so với yêu cầu của thành phố.

Tuyến đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy . Ảnh: CG

Những con số này cho thấy nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị. Việc hoàn thành mặt bằng sớm hơn yêu cầu cũng tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục tiếp theo, hạn chế nguy cơ kéo dài tiến độ do vướng mắc về đất đai.

Từ sự đồng thuận của người dân đến những chuyển biến cụ thể

Đại công trường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường Cầu Giấy trong những ngày giải phóng mặt bằng. Ảnh: Quang Thái.

Trao đổi với phóng viên Hànộimới ngày 10-10, ông Mai Thế Hồng, Bí thư Chi bộ 24, phường Cầu Giấy đánh giá, trong câu chuyện giải phóng mặt bằng, tiến độ không chỉ được quyết định bởi những văn bản chỉ đạo hay những mốc thời gian đặt ra trên giấy. Điều quan trọng hơn là làm sao để người dân hiểu chủ trương, chia sẻ với lợi ích chung và yên tâm khi quyền lợi chính đáng của mình được quan tâm. Tại Cầu Giấy, khi người dân cần được giải đáp, cán bộ sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả buổi tối muộn. Các cuộc họp về giải phóng mặt bằng có sự tham gia của lãnh đạo phường, đại diện chi bộ, tổ dân phố nhằm bảo đảm thông tin được truyền tải thống nhất, những kiến nghị từ khu dân cư không bị bỏ sót.

Đằng sau những mét đường được hình thành là sự chỉ đạo quyết liệt của, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phường Cầu Giấy, sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Hải Hà

Đáng chú ý, khi một bộ phận người dân đề xuất được tái định cư tại chỗ, phường đã chủ động tập hợp ý kiến, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, bởi với nhiều gia đình, nơi ở không chỉ là tài sản mà còn gắn với công việc, sinh hoạt và những mối quan hệ cộng đồng đã hình thành qua nhiều năm. Khi người dân thấy ý kiến của mình được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được quan tâm, sự đồng thuận càng được củng cố. Kết quả hoàn thành mặt bằng trước thời hạn không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong chỉ đạo mà còn cho thấy hiệu quả của cách làm dựa trên sự chủ động phối hợp giữa chính quyền và cơ sở, giữa tổ chức thực hiện với công tác dân vận.

Với người dân sống trong khu vực dự án, niềm vui khi tuyến đường dần thành hình không chỉ nằm ở diện mạo đô thị thay đổi. Đó còn là kỳ vọng về việc đi lại thuận tiện hơn, các khu dân cư được kết nối tốt hơn và những không gian sống mới được mở ra.

Bà Đoàn Thị Gái, người dân phố Hoa Bằng, phường Cầu Giấy, bày tỏ niềm phấn khởi khi tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Theo bà, dấu mốc này càng có ý nghĩa khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, động viên.

Với người dân, một tuyến đường mới không đơn thuần là thêm một hướng lưu thông. Khi được kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, công trình có thể góp phần cải thiện việc đi lại, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực. Những thay đổi ấy là điều người dân mong đợi sau quá trình triển khai dự án với không ít tác động đến sinh hoạt thường ngày.

Tuy nhiên, thông xe kỹ thuật mới là một dấu mốc khởi đầu. Hiệu quả của công trình, không chỉ nằm ở ngày thông xe mà còn ở khả năng phục vụ người dân ổn định, an toàn trong nhiều năm tiếp theo. Trước hết là tổ chức giao thông, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn cần được quan tâm đồng bộ

Câu chuyện Vành đai 2,5 vì thế không chỉ là câu chuyện về tiến độ của một dự án giao thông. Đó còn là phép thử đối với năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở, khả năng phối hợp giữa các cơ quan và hiệu quả của công tác dân vận. Khi lãnh đạo quyết liệt, cán bộ chủ động, kiến nghị của người dân được lắng nghe và quyền lợi chính đáng được quan tâm, những nút thắt khó khăn có thể từng bước được tháo gỡ. Từ kết quả giải phóng mặt bằng vượt thời hạn đến dấu mốc thông xe kỹ thuật, Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy cho thấy, khi ý Đảng hợp lòng dân, quyết tâm phát triển có thể chuyển thành những công trình cụ thể, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.