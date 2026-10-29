Vành đai 2,5 thông xe kỹ thuật, xe máy tràn lên vỉa hè, ô tô nối hàng dài

VIDEO: Chật vật qua nút giao Vành đai 2,5 – Nguyễn Trãi.

Sau khi đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng thông xe kỹ thuật, phương tiện qua khu vực vẫn đông, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Trãi, dòng ô tô, xe máy ken đặc, các phương tiện phải nhích từng mét để di chuyển qua khu vực.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Trãi, chờ di chuyển qua nút giao với Vành đai 2,5. Tình trạng ùn ứ kéo dài khiến giao thông khu vực thêm căng thẳng.

Để thoát khỏi dòng xe ùn tắc, nhiều người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè chưa hoàn thiện, nơi vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại khu vực nút giao dưới tuyến đường sắt trên cao, dòng xe rẽ phải cũng phải nhích từng chút giữa lượng phương tiện đông đúc.

Nhiều người đi xe máy tỏ rõ vẻ mệt mỏi khi phải chật vật di chuyển trong giờ cao điểm.

Xe máy luồn qua những khoảng trống giữa các làn phương tiện, trong khi ô tô di chuyển chậm và nối thành hàng dài.

Có thời điểm, các phương tiện gần như đứng yên do mật độ giao thông quá lớn.

Theo phản ánh của người dân, dù đoạn Vành đai 2,5 đã thông xe kỹ thuật, nút giao vẫn chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Người dân cho rằng việc thiếu đèn điều tiết khiến tình trạng ùn tắc chưa được cải thiện, đặc biệt vào giờ cao điểm.