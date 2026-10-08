Vành đai 2.5 tăng tốc về đích, chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Tuyến đường Vành đai 2.5 có tổng chiều dài gần 20 km với quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, đóng vai trò là trục giao thông phụ trợ quan trọng nằm giữa đường Vành đai 2 và Vành đai 3.

Theo quy hoạch, dự án kéo dài từ Khu đô thị Ciputra đến nút giao Vành đai 3 (khu vực gần cầu Thanh Trì) và được chia thành 13 đoạn tuyến thành phần.

Cuối tháng 9, đoạn đường dài 582 m qua các khu đô thị Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao và Nam Thăng Long đã được thảm nhựa, thông xe kỹ thuật.

Đoạn đường rộng khoảng 50m đã hoàn thành nền và hệ thống hạ tầng ngầm. Các hạng mục phụ trợ cuối cùng đang được rà soát để đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn Vành đai 2.5 qua phường Cầu Giấy cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, phấn đấu thông xe trước ngày 10-10.

Những dải phân cách được trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang trên tuyến Vành đai 2,5.

Theo thiết kế, tuyến đường rộng 50 m gồm 31 m mặt đường, 16 m vỉa hè và 3 m dải phân cách.

Tuyến đường vành đai 2.5 đoạn qua Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 600m được thiết kế với mặt cắt 40m đang trong giai đoạn nước rút về đích.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 10-10.

Tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, máy móc cũng được tập trung nhiều trên tuyến. Nhà thầu dự kiến hoàn thành phần đường bên phải vào ngày 10-10 để phục vụ đi lại.

Tại công trường đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (phường Khương Đình), nhịp thi công được đẩy nhanh với quyết tâm bảo đảm tiến độ.

Công nhân vận hành máy móc thi công đồng loạt các hạng mục nền đường, hệ thống cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Đường vành đai 2.5 đoạn qua đường Nguyễn Trãi - Khương Đình đang ở những khâu hoàn thiện cuối cùng.

Bề mặt đường được trải nhựa, hệ thống hạ ngầm cáp điện, đường thoát nước và hệ thống chiếu sáng đã được hoàn thiện, dự kiến đưa vào hoạt động đúng ngày 10-10.

Dự án Vành đai 2.5 khi hoàn thành toàn bộ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô. Tuyến đường không chỉ tạo hướng di chuyển thuận lợi giữa các khu đô thị đông đúc mà còn tăng cường khả năng kết nối với các trục đường xuyên tâm, chia sẻ và giảm tải lưu lượng phương tiện đáng kể cho đường Vành đai 2 và Vành đai 3.