Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở phía đông tỉnh Gia Lai bị ngập, một số tuyến đường, cầu tràn bị nước lũ chia cắt. Lực lượng quân đội, công an được huy động hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản; trong khi lũ trên sông Kôn được dự báo tiếp tục lên, nguy cơ ngập lụt diễn biến phức tạp.