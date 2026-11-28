Vành đai 2,5: Tăng tốc hoàn thành đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi
Đường Vành đai 2,5 có vai trò quan trọng trong kết nối các khu vực nội đô, góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu. Trong đó, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, dài hơn 900 mét, đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng để từng bước khép kín tuyến đường Vành đai 2,5.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vanh-dai-25-tang-toc-hoan-thanh-doan-nguy-nhu-kon-tum-nguyen-trai-246261128174851359.htm