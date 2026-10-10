Vành đai 2,5 qua Khương Đình: Sức dân tạo sức bật cho công trình trọng điểm

Đằng sau dấu mốc ấy là hành trình tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, với sự quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân.

Từ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng đến mặt bằng sạch

Với chiều dài khoảng 1,52km, mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng qua phường Khương Đình hơn 2.432 tỷ đồng, dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lớn. Theo báo cáo của UBND phường Khương Đình, để triển khai công trình, địa phương phải thu hồi 60.902,1m² đất của 736 trường hợp, gồm 720 hộ gia đình, cá nhân và 16 tổ chức. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.001 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư.

Đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng qua phường Khương Đình. Ảnh: Khánh Huy

Những con số ấy cho thấy, khó khăn lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở yêu cầu kỹ thuật hay nguồn lực thi công, mà còn ở việc giải quyết hài hòa quyền lợi của người dân, bảo đảm chính sách và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Khương Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng được thành lập; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được kiện toàn; nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng cán bộ, bộ phận chuyên môn và tổ công tác.

Điểm đáng chú ý trong quá trình thực hiện là sự bám sát cơ sở của cấp ủy, chính quyền. Lãnh đạo phường trực tiếp kiểm tra hiện trường, gặp gỡ, đối thoại với người dân, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo phường Khương Đình cùng các lực lượng chức năng thường xuyên bám địa bàn, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ, đúng trình tự, thủ tục. Tinh thần xuyên suốt là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; vướng mắc ở đâu tập trung giải quyết ở đó, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung.

Kết quả, đến ngày 20-5, phường hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; gần 99% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đến ngày 27-5, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai thi công.

Đây là bước ngoặt quan trọng đối với một dự án từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, sự đồng thuận không đến từ những lời vận động đơn thuần. Trong quá trình thực hiện, công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập, thẩm tra, công khai, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách. Việc bốc thăm căn hộ tái định cư được tổ chức công khai, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo phường Khương Đình trao tặng Giấy khen cho các hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường. Ảnh: Hồng Thái

Là người dân thuộc diện phải di dời, ông Lê Xuân Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 (Khương Trung) ghi nhận sự sâu sát của lãnh đạo phường và lực lượng làm nhiệm vụ. Theo ông, cán bộ đã trực tiếp đến từng ngõ, gặp gỡ từng hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiên trì giải thích các cơ chế, chính sách liên quan. Sự chân thành, trách nhiệm ấy giúp người dân từng bước tháo gỡ băn khoăn, lo lắng, từ đó đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Tăng tốc thi công, hiện thực hóa niềm tin

Mặt bằng sạch mới chỉ là điều kiện cần, để đưa tuyến đường về đích theo mục tiêu đề ra, phường Khương Đình tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, bám sát tiến độ, đôn đốc nhà thầu và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trên công trường.

Sau khi mặt bằng được bàn giao, các mũi thi công được triển khai đồng thời tại khu vực ven hồ Đầm Hồng, đường Khương Đình, đường Bùi Xương Trạch và nút giao với đường Nguyễn Trãi. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo hướng tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ.

Quá trình thi công vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ thời tiết mưa kéo dài đến yêu cầu bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện hữu, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận đất thải và bảo đảm an toàn tại khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, tăng tốc không chỉ là yêu cầu đối với nhà thầu, mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các đơn vị thi công và lực lượng chức năng.

Theo báo cáo của phường, đến ngày 17-9, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 66,28%; đến ngày 30-9 đạt khoảng 75%. Những ngày đầu tháng 10, công trường tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục được triển khai song song. Đến tối 9-10, tuyến đường đã thông toàn tuyến.

Đường Vành đai 2,5 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô. Tuyến đường không chỉ tạo hướng di chuyển thuận lợi giữa các khu đô thị đông đúc mà còn tăng cường khả năng kết nối với các trục đường xuyên tâm, chia sẻ và giảm tải lưu lượng phương tiện đáng kể cho đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Ảnh: Khánh Huy

Dấu mốc này cho thấy vai trò của chính quyền cơ sở không kết thúc khi bàn giao mặt bằng. Ngược lại, quá trình bám sát công trường, phối hợp tháo gỡ vướng mắc và duy trì nhịp độ thi công có ý nghĩa quan trọng để chuyển kết quả giải phóng mặt bằng thành tiến độ thực tế. Đây cũng là tinh thần điều hành được lãnh đạo phường Khương Đình tập trung thực hiện: quyết liệt trong chỉ đạo, sát sao trong tổ chức triển khai và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, hướng tới mục tiêu chung của dự án.

Trong hành trình ấy, sự chia sẻ của người dân tiếp tục là yếu tố không thể thiếu. Việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ giúp công trường có không gian tổ chức thi công; sự phối hợp của các hộ dân và cộng đồng góp phần hạn chế những vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai công việc trong khu vực đông đúc.

Ngày 10-10, khi Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, dấu mốc thông toàn tuyến Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân Khương Đình. Tuyến đường dần thành hình không chỉ mở ra kỳ vọng về kết nối giao thông thuận lợi hơn, diện mạo đô thị khang trang hơn, mà còn ghi dấu nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong giải quyết một nhiệm vụ khó.

Thông tuyến là một cột mốc quan trọng, nhưng không đồng nghĩa mọi hạng mục đã hoàn thiện. Theo kế hoạch đầu tư, thời gian hoàn thành dự án ban đầu là tháng 3-2027. Vì vậy, các đơn vị liên quan vẫn cần tiếp tục hoàn thiện công trình, bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, hệ thống kỹ thuật và cảnh quan theo yêu cầu.

Từ câu chuyện Vành đai 2,5 qua Khương Đình có thể thấy, một dự án hạ tầng muốn chuyển động nhanh và bền vững cần sự kết hợp giữa quyết tâm chính trị, trách nhiệm thực thi và đồng thuận xã hội. Khi chính quyền gần dân, lắng nghe và giải quyết công việc đến cùng; khi người dân hiểu, chia sẻ và cùng hành động vì lợi ích chung, những điểm nghẽn tưởng chừng khó tháo gỡ sẽ có cơ hội được giải quyết.

Con đường đang dần hoàn thiện cũng là kết quả cụ thể của tinh thần nói đi đôi với làm, của sự phối hợp giữa chính quyền, nhân dân và các đơn vị thi công. Đó chính là giá trị lâu dài được vun đắp từ công trình: niềm tin của người dân vào trách nhiệm, hiệu quả điều hành của chính quyền cơ sở.

Sáng 10-10, khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Khương Đình đã tham gia đồng diễn dân vũ, chào mừng sự kiện thông xe toàn tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Ảnh: KĐ

Sáng 10-10, khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Khương Đình đã sôi nổi tham gia đồng diễn dân vũ tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng và đầy sức lan tỏa. Hoạt động đồng diễn dân vũ còn là lời chào mừng ý nghĩa của phụ nữ Khương Đình nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), hòa chung niềm vui của nhân dân trước sự kiện thông xe toàn tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng trên địa bàn phường. Những bước nhảy rộn ràng không chỉ lan tỏa tinh thần vui khỏe, lạc quan mà còn gửi gắm niềm tin, niềm tự hào trước sự đổi thay, phát triển của Thủ đô và địa phương. Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), hoạt động tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cán bộ, hội viên; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Khương Đình văn minh, thanh lịch, khỏe đẹp, tự tin và hạnh phúc.