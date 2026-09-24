Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy tăng tốc, chạy đua mốc thông xe kỹ thuật 10/10
Trên công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy, máy móc và nhân lực đang được huy động, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục trước mốc 10/10.
Những ngày cuối tháng 9, trên công trường đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Cầu Giấy, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy xúc, xe lu, xe tải cùng công nhân được bố trí trên nhiều mũi, tập trung hoàn thiện nền đường, hệ thống thoát nước, bó vỉa và dải phân cách.
Tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn Cầu Giấy có tổng chiều dài khoảng 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng dài 420 m; đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ dài 710 m. Công tác giải phóng mặt bằng từng là một trong những nút thắt lớn của dự án; đến giữa tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã được bàn giao để phục vụ thi công.
Tại hiện trường, nhiều đoạn cống thoát nước đã được lắp đặt, nền đường từng bước hình thành; một số khu vực đang hoàn thiện dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật. Xen giữa công trường ngổn ngang là các tuyến đường tạm vẫn duy trì để phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Trước đó, ngày 9/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, duy trì thi công "3 ca, 4 kíp", tập trung hoàn thiện các hạng mục để hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật Vành đai 2,5 dịp 10/10.
Khi tuyến đường được hoàn thiện, đây sẽ là một mắt xích mới trong mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối các trục Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ và các khu đô thị lân cận.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vanh-dai-25-qua-cau-giay-tang-toc-chay-dua-moc-thong-xe-ky-thuat-10-10-169260924130509494.htm