Vành đai 2,5 Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đã thảm nhựa xong

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1,52 km, mặt cắt ngang 40 m, tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu ở đường Nguyễn Trãi, đoạn ga Thượng Đình và kết thúc ở Đầm Hồng đoạn dự án Bệnh viên đa khoa Thanh Xuân đang xây dựng.

Đây là công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và chỉnh trang đô thị phường Khương Đình.

Theo ghi nhận của người viết, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành thảm nhựa.

Hiện, toàn bộ dự án chủ yếu thi công vỉa hè, điện chiếu sáng, dải phân cách giữa.

Dự án chưa thông xe nhưng nhiều phương tiện đã đi vào để di chuyển lên đường Nguyễn Trãi.

Hình ảnh chiều Nguyễn Trãi - Đầm Hồng mới thảm nhựa.

Dự án đang thi công dải phân cách giữa.

Trên công trường còn nhiều hang mục được thi công.

Đoạn từ cầu Thượng Đình đến Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn thành.

Tình trạng ùn ứ ở nút giao Vành đai 2,5 với đường Nguyễn Trãi cũng thường xuyên xảy ra.

Trên tuyến có nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo chưa được xử lý.