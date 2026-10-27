Vành đai 2,5: Mở hướng lưu thông, thêm kết nối

Cô Lê Thị Oánh (phường Yên Hòa) cho biết, việc đưa đoạn Vành đai 2,5 qua khu vực Nguyễn Trãi – Hoàng Đạo Thúy vào sử dụng giúp hành trình từ Yên Hòa về phía Thanh Xuân thuận tiện hơn, nhất là vào buổi chiều.

“Tôi thường đưa các cháu đi học thêm sau giờ tan trường. Từ khi đoạn đường này được đưa vào sử dụng, tôi chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và lộ trình di chuyển, nhất là vào những khung giờ cao điểm”, cô Oánh chia sẻ.

Đoạn đường Vành đai 2,5 qua khu vực Nguyễn Trãi – Đầm Hồng được đưa vào lưu thông, mở thêm hướng di chuyển, góp phần rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Ảnh: PV

Tại phường Khương Đình, đoạn Vành đai 2,5 nối khu vực Nguyễn Trãi – Định Công được đưa vào phục vụ lưu thông mở thêm hướng đi cho người dân. Anh Nguyễn Đình Hải (phường Hoàng Mai) cho biết tuyến đường mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi làm hằng ngày.

“Trước đây, tôi thường phải đi từ Tân Mai đến khu vực Nguyễn Trãi qua đường Trường Chinh. Vào giờ cao điểm, tuyến đường này khá đông, việc di chuyển mất nhiều thời gian. Nay có thêm hướng đi qua Vành đai 2,5, tôi chỉ mất khoảng hơn 10 phút để đến nơi làm việc, thuận tiện hơn rất nhiều”, anh Hải chia sẻ.

Thực tế đi lại của người dân cho thấy, hiệu quả của đường Vành đai 2,5 không chỉ phụ thuộc vào chiều dài các đoạn tuyến được xây dựng, mà còn ở khả năng kết nối với hệ thống đường hiện hữu. Việc từng đoạn đường được hoàn thành có thể mở thêm hướng lưu thông, song hiệu quả điều tiết giao thông chỉ được phát huy đầy đủ khi các đoạn tuyến kết nối liên tục, các nút giao được tổ chức hợp lý và phương tiện có thể di chuyển thuận lợi giữa các khu vực.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2,5 có chiều dài khoảng 19,64km, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối tại khu vực nút giao với Vành đai 3, gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường có mặt cắt ngang quy hoạch rộng từ 40 - 50m, được chia thành 13 đoạn với hình thức đầu tư và tiến độ triển khai khác nhau. Khi hoàn thiện, tuyến được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, đồng thời hỗ trợ phân bổ lưu lượng phương tiện trên mạng lưới đường hiện hữu.

Trong năm 2026, tiến độ triển khai một số đoạn tuyến được đẩy nhanh. Ngày 10-2-2026, đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Đến cuối tháng 9-2026, đoạn tuyến dài khoảng 582m qua khu vực Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao và Nam Thăng Long cũng được thông xe kỹ thuật, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu đô thị phía Tây Bắc.

Một số đoạn tuyến Vành đai 2,5 đã được đưa vào lưu thông, từng bước tăng cường kết nối với mạng lưới đường hiện hữu, mở thêm lộ trình di chuyển và góp phần giảm áp lực giao thông giờ cao điểm tại Hà Nội. Ảnh: PV

Tiếp đó, ngày 10-10-2026, Hà Nội tổ chức thông xe kỹ thuật ba đoạn tuyến gồm Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi, với tổng chiều dài khoảng 2,26km.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, công tác tổ chức và quản lý giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả khai thác tuyến đường. Việc kiểm soát tình trạng dừng, đỗ phương tiện, bảo đảm tầm nhìn tại các nút giao và bố trí biển báo chỉ dẫn rõ ràng sẽ góp phần hạn chế xung đột giao thông, duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định khi các đoạn tuyến được đưa vào khai thác.

Khi các đoạn còn lại được hoàn thiện, kết nối liên tục và tổ chức giao thông hợp lý, Vành đai 2,5 sẽ có thêm điều kiện phát huy vai trò kết nối các khu vực đô thị Hà Nội. Việc từng bước khép kín tuyến đường không chỉ tạo thêm lựa chọn lộ trình cho người dân, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông hiện hữu.