Vành đai 2,5 Hà Nội: Vừa cho lưu thông, vừa hoàn thiện

VIDEO: Diện mạo vành đai 2,5 sau ngày thông xe kỹ thuật.

Tuyến Vành đai 2,5 nhìn từ trên cao, tại khu vực đường Cầu Giấy và đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Toàn tuyến dài gần 20 km, kết nối khu đô thị Ciputra với Vành đai 3, gần cầu Thanh Trì, có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Đoạn Cầu Giấy – Dương Đình Nghệ dài 1,13 km, rộng 50 m, từng chậm tiến độ nhiều năm. Theo số liệu được cung cấp, khối lượng thi công đã đạt hơn 80%; mặt đường được thảm nhựa và phân làn.

Nhà thầu tiếp tục huy động máy móc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại trên đoạn Cầu Giấy – khu đô thị Dịch Vọng. Theo kế hoạch được nêu trong bài, toàn đoạn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến kết nối từ đường Nguyễn Văn Huyên về khu đô thị Dịch Vọng và đường Dương Đình Nghệ. Các làn đường đã hoàn thành được tổ chức cho xe đi lại.

Đoạn tuyến từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi dài gần 1 km, đi qua khu dân cư. Vỉa hè hai bên đường và dải cây xanh ở giữa tuyến đang được hoàn thiện, trồng bổ sung﻿.

Từ trên cao, có thể quan sát dải phân cách giữa tuyến đường. Đá lát vỉa hè được tập kết dọc hai bên để phục vụ các hạng mục thi công còn lại.

Sau gần 4 tháng được bàn giao mặt bằng, nhà thầu triển khai nhiều hạng mục trên đoạn tuyến. Trước đó, dự án chậm tiến độ trong nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng dài 1,52 km, có tổng mức đầu tư hơn 2.430 tỷ đồng, đang được thi công.

Khoảng 300 m đầu tuyến, từ đường Nguyễn Trãi đến cầu Thượng Đình, đã được thảm nhựa và cho phép phương tiện lưu thông. Ở chiều đối diện, công nhân đang lu lèn lớp cấp phối đá dăm trước khi thảm nhựa.

Đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng dài khoảng 1,52 km, có mặt cắt ngang 40 m. Dự án từng chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Trên phần tuyến chưa hoàn thành, công nhân tiếp tục lát vỉa hè, lắp đặt biển báo và hoàn thiện hạ tầng. Việc đưa các đoạn đường đủ điều kiện vào sử dụng giúp mở thêm hướng lưu thông cho phương tiện.

Vị trí tuyến Vành đai 2,5 (màu cam đậm) trên bản đồ giao thông Hà Nội. Tuyến nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối các khu vực trong mạng lưới giao thông của Thủ đô.