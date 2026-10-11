Vành đai 2,5 Hà Nội thay đổi diện mạo sau khi thông xe kỹ thuật

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại khu vực Đầm Hồng - Thượng Đình, diện mạo đường Vành đai 2,5 đã có nhiều thay đổi sau thời gian thi công. Một phần mặt đường được thảm nhựa, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đáng chú ý, tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khoảng 300 m tính từ đầu tuyến phía đường Nguyễn Trãi đến khu vực cầu Thượng Đình đã được đưa vào lưu thông.

Hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và các hạng mục cảnh quan cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn một số phần việc cần tiếp tục triển khai. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để thi công những hạng mục còn lại, trong đó có lát đá vỉa hè và lắp đặt biển báo giao thông, hướng tới hoàn thiện đồng bộ tuyến đường.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình triển khai dự án Vành đai 2,5.

Tại đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, diện mạo tuyến đường cũng có nhiều thay đổi. Mặt đường đã được thảm nhựa, vạch kẻ đường và biển báo chỉ dẫn cơ bản hoàn thiện. Dải phân cách giữa được bố trí cây xanh, hoa cảnh, kết hợp hệ thống chiếu sáng.

Dù phần lớn các hạng mục chính đã dần thành hình, một số vị trí vẫn đang được thi công nhằm hoàn thiện tuyến đường.

Tuyến đường có mặt cắt rộng, dải phân cách giữa được bố trí cây xanh, hoa cảnh, cùng hệ thống chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ.

Trước đó, ngày 28/9, đoạn Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây cũng được thông xe kỹ thuật.

Tuyến đường dài khoảng 582 m, có vai trò kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), khu đô thị Ngoại giao đoàn và khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), góp phần tăng cường liên kết giao thông giữa các khu đô thị phía Tây Bắc Hà Nội.

Việc từng bước đưa các đoạn tuyến Vành đai 2,5 vào lưu thông là một phần trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của Hà Nội. Khi các đoạn tuyến được kết nối liên tục, khả năng lưu thông giữa các khu vực đô thị sẽ được cải thiện, đồng thời mở thêm hướng di chuyển cho người dân.

Khi được hoàn thiện và khai thác đồng bộ, tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối giữa các trục giao thông, hỗ trợ giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.