Vành đai 2,5: Hà Nội tăng tốc, không đánh đổi chất lượng
Sau những chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Thành ủy và các đợt kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo thành phố, hàng loạt công trình trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn “nước rút” với không khí thi công ngày đêm. Trong guồng quay tăng tốc đó, chất lượng công trình vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt, tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn và bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vanh-dai-25-ha-noi-tang-toc-khong-danh-doi-chat-luong-421455.htm