Vành đai 2,5 Hà Nội đồng loạt thảm nhựa, sẵn sàng thông xe
Những ngày này, trên công trường đường Vành đai 2,5 Hà Nội, tiếng máy móc, công nhân thi công nhộn nhịp, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Ghi nhận ngày 9/10, các đoạn tuyến Vành đai 2,5 gồm Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt đường.
Sau khi thảm bê tông nhựa, các xe lu tiếp tục lu lèn nền đường, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình. Cùng với đó, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch, biển báo... cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.
Ở phía Tây Bắc, đoạn tuyến dài 582m qua phường Xuân Đỉnh đã được thông xe kỹ thuật từ đầu tháng 10/2026, tạo kết nối giữa khu đô thị Nam Thăng Long, khu đô thị Tây Hồ Tây và Khu Ngoại giao đoàn, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng.
Sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, đã thảm nhựa một phần đường, sẵn sàng thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 19,41km, mặt cắt ngang từ 40 - 50m. Sau thời gian dài gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung thi công. Đến thời điểm này, các đoạn tuyến đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa một phần đường, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.
Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, biển báo cũng đang được gấp rút hoàn thiện.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/vanh-dai-25-ha-noi-dong-loat-tham-nhua-san-sang-thong-xe-post1392796.html