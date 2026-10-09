Vành đai 2,5 Hà Nội đồng loạt thảm nhựa, sẵn sàng thông xe

Ghi nhận ngày 9/10, các đoạn tuyến Vành đai 2,5 gồm Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt đường.

Sau khi thảm bê tông nhựa, các xe lu tiếp tục lu lèn nền đường, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình. Cùng với đó, các hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch, biển báo... cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Ở phía Tây Bắc, đoạn tuyến dài 582m qua phường Xuân Đỉnh đã được thông xe kỹ thuật từ đầu tháng 10/2026, tạo kết nối giữa khu đô thị Nam Thăng Long, khu đô thị Tây Hồ Tây và Khu Ngoại giao đoàn, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 600m, được khởi công từ cuối tháng 3/2026 cùng với đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, đã thảm nhựa một phần đường, sẵn sàng thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Nút giao Trung Kính - Vũ Phạm Hàm - Vành đai 2,5 đang dần hình thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 19,41km, mặt cắt ngang từ 40 - 50m. Sau thời gian dài gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung thi công. Đến thời điểm này, các đoạn tuyến đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa một phần đường, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.

Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến cầu Thượng Đình đã hoàn thành thảm nhựa cả hai chiều.

Người dân bắt đầu lưu thông trên tuyến Vành đai 2,5 đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trãi.

Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, biển báo cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Tuyến Vành đai 2,5 sau khi thông xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Clip: Thi công, thảm nhựa đường Vành đai 2,5 Hà Nội.