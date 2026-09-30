Vành đai 2,5: Công trường tăng ca, người dân mong đợi

Theo kế hoạch, tháng 12/2026 dự án sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại. Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án đã hoàn thành gần 100%, những ngày cuối tháng 9 này các đơn vị thực hiện chạy thử một số thiết bị.