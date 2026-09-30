Vành đai 2,5: Công trường tăng ca, người dân mong đợi
Sau thời gian ngắn triển khai, dự án Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Nguyễn Trãi đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, phấn đấu hoàn thành cơ bản và thông xe kỹ thuật trước ngày 10/10. Đây là tuyến đường được người dân khu vực mong đợi, kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vanh-dai-25-cong-truong-tang-ca-nguoi-dan-mong-doi-420075.htm