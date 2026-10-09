Vành đai 1 tăng tốc thi công, quyết tâm 'về đích' vào cuối năm 2026

Phần đường của dự án đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Tuấn Lương

Khẩn trương hoàn thiện tuyến đường

Trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, nhiều hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, hào kỹ thuật và vỉa hè đã được triển khai đồng bộ. Sau khi thông xe kỹ thuật ngày 28-8-2026, các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cuốn chiếu để hoàn thiện những phần việc còn lại, phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác theo kế hoạch.

Dự án có chiều dài khoảng 2,274km, mặt cắt ngang rộng 50m, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Tổng mức đầu tư là 7.210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Được triển khai từ năm 2018, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh về thời gian, quy mô và tổng mức đầu tư; theo quyết định điều chỉnh gần nhất, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026.

Để hoàn thiện tuyến đường, các đơn vị đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, khối lượng đào đất nền đường đã hoàn thành theo thiết kế; công tác đắp cát, thi công cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa tiếp tục được thực hiện. Hệ thống thoát nước, bó cáp, tuynel, hào kỹ thuật, tường chắn và vỉa hè cũng đang được hoàn thiện.

Hệ thống chiếu sáng, cây xanh và phòng cháy, chữa cháy tại một số đoạn tuyến đã hoàn thành. Các hạng mục còn lại cần được tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và an toàn trước khi đưa tuyến đường vào khai thác chính thức.

Cùng với việc hoàn thiện mặt đường, hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh là những hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng khai thác của toàn tuyến. Đây cũng là những công trình đòi hỏi tổ chức thi công phức tạp, bởi mặt bằng chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn và yêu cầu bảo đảm giao thông trong suốt quá trình xây dựng.

Theo thiết kế, cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ gồm 7 nhịp, dài khoảng 250,7m, rộng 18m với 4 làn xe hai chiều. Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh gồm 6 nhịp, dài khoảng 220,7m, có quy mô mặt cắt tương tự. Hai công trình được đầu tư nhằm tăng năng lực thông hành, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao lớn trên tuyến Vành đai 1.

Hai cầu vượt đang được nhà thầu dồn lực thi công, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Ảnh: Tuấn Lương

Dồn lực thi công hai cầu vượt

Khởi công ngày 9-1-2026, gói thầu xây dựng tuyến đường và hai cầu vượt được triển khai trong điều kiện nhiều công trình giao thông trọng điểm của thành phố cùng bước vào giai đoạn thi công. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công trên toàn bộ phạm vi được bàn giao.

Tại cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, các trụ cầu từ T1 đến T6 đã hoàn thành; phần bệ mố, tường thân và nhiều hạng mục sàn giảm tải, tường chắn cũng đã được triển khai. Một số gối cầu đã được lắp đặt, các nhịp dầm tiếp tục được thi công theo trình tự kỹ thuật. Tại công trường, các mũi thi công được tổ chức song song, từ kết cấu cầu đến đường đầu cầu và những hạng mục phụ trợ.

Đối với cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, các trụ cầu từ T1 đến T5 đã hoàn thành; công tác cọc khoan nhồi tại hai mố cầu được triển khai xong. Các nhà thầu tiếp tục thi công sàn giảm tải, tường chắn có cốt và kết cấu dầm. Trong đó, dầm S4 tại nhịp giữa các trụ T3 – T4 là hạng mục cần tập trung nguồn lực, bởi tiến độ thi công có ảnh hưởng đến việc triển khai các công đoạn tiếp theo.

Theo ghi nhận tại công trường, công nhân, kỹ sư được bố trí làm việc ở nhiều vị trí, máy móc và thiết bị được huy động để tranh thủ thời gian. Dù điều kiện thi công khó khăn, các đội vẫn phải phối hợp chặt chẽ giữa từng công đoạn, đồng thời tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Anh Nguyễn Viết Hoàn, công nhân đang thi công tại khu vực cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ cho biết, các đội được yêu cầu bám sát kế hoạch, phối hợp trong từng công đoạn để bảo đảm tiến độ. Những hạng mục kết cấu cầu đòi hỏi độ chính xác cao, vì vậy việc tổ chức thi công phải đi đôi với kiểm soát chất lượng và an toàn.

Đáng chú ý, khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh có điều kiện thi công phức tạp do đồng thời triển khai dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Việc phối hợp giữa các công trình, tổ chức phân luồng và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông đặt ra yêu cầu cao đối với các đơn vị thi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 9-2026, khối lượng thi công tại hai cầu vượt đạt hơn 40%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành hai công trình trước ngày 31-12-2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Hai hợp đồng xây dựng cầu vượt được thực hiện theo đơn giá cố định, trong khi thời gian thực hiện kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng trước đây, còn giá nhân công, vật liệu và các yếu tố đầu vào biến động lớn. Điều này ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu, đòi hỏi chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải phối hợp tháo gỡ để bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, quá trình giải phóng mặt bằng, phá dỡ công trình tại khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành để triển khai dự án bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa còn phát sinh tình trạng vật liệu, phế thải tràn sang phạm vi thi công. Việc này không chỉ gây cản trở thi công mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tổ chức giao thông và một số hạng mục đã hoàn thiện như nền đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn phế thải, hoàn trả mặt bằng và khắc phục những hư hỏng, bảo đảm không ảnh hưởng đến phạm vi thi công cũng như an toàn của công trình. Đồng thời, cần nghiên cứu phương án tháo gỡ khó khăn đối với hai hợp đồng cầu vượt, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31-12-2026.

Khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục cùng hai cầu vượt được hoàn thiện, mạng lưới giao thông khu vực nội đô sẽ có thêm một trục kết nối quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm các mốc tiến độ, yêu cầu đặt ra là tổ chức thi công đồng bộ, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông. Đây là điều kiện để dự án sớm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.