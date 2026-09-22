Một phần tuyến đường dài khoảng 2.274m được đưa vào khai thác sau 8 tháng thi công.

Những ngày đầu tháng 9, diện mạo giao thông trên đoạn Vành đai 1 qua khu vực Hoàng Cầu - Voi Phục có nhiều thay đổi. Một phần tuyến đường dài khoảng 2.274m được đưa vào khai thác sau 8 tháng thi công, mở thêm không gian lưu thông giữa những khu vực vốn thường xuyên chịu áp lực phương tiện.

Với người dân sống dọc tuyến, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc đi lại thuận tiện hơn.

Một người dân sống tại ngõ 550 đường Đê La Thành cho biết, trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Bây giờ đường rộng hơn, đi lại thuận tiện hơn, bà con rất phấn khởi.

Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe, kỳ vọng gỡ thêm điểm nghẽn giao thông Hà Nội.

Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Văn Hưng, là một tài xế xe ôm công nghệ cho biết từ khi một phần tuyến đường được đưa vào sử dụng, tình trạng ùn ứ tại khu vực đã có những chuyển biến.

“Tôi thường xuyên đi qua khu vực Đê La Thành, đặc biệt là ở đây có bệnh viện nên rất đông người qua lại. Từ khi thông xe một phần trên tuyến đường này thì thấy giao thông ở đây đã bớt cảnh ùn tắc hơn, người dân đi lại cũng dễ dàng hơn”, anh Hưng nói.

Đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục được thiết kế rộng 50m, gồm 8 làn xe. Việc đưa một phần tuyến vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm năng lực lưu thông cho khu vực nội đô, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các trục đường quan trọng.

Tuy nhiên, để mở một tuyến đường quy mô lớn giữa khu vực đô thị đông đúc không phải là bài toán đơn giản. Công trường nằm xen kẽ với khu dân cư, cửa hàng kinh doanh và các tuyến giao thông hiện hữu, khiến quá trình thi công phải đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và duy trì việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Chị Phương Anh, kinh doanh tại số 554 đường Đê La Thành, cho rằng việc công trình sớm hoàn thành có ý nghĩa thiết thực đối với những hộ dân, cơ sở kinh doanh nằm dọc tuyến.

“Trong quá trình làm đường thì cũng có những lúc ảnh hưởng như bụi, tiếng ồn hoặc việc đi lại. Nhưng người dân đều mong muốn công trình sớm hoàn thiện để giao thông thuận lợi hơn”, chị Phương Anh nói.

Giao thông nội đô thêm không gian, giảm tải áp lực lên những tuyến đường có mật độ di chuyển lớn.

Việc thông xe một phần đã tạo thêm không gian lưu thông, song toàn bộ hiệu quả của dự án chưa thể phát huy hết kỳ vọng khi một số hạng mục vẫn đang được triển khai.

Theo TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, khu vực nút giao giữa tuyến Vành đai 1 với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh hiện vẫn đang thi công. Khi các hạng mục còn lại được hoàn thành và tuyến được thông suốt, diện mạo giao thông tại khu vực có thể tiếp tục thay đổi.

“Hiện nay cái nút giao giữa tuyến vành đai 1 với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang thi công nút giao nên đang bị vướng thắt nút chai, vì thế chưa phát huy được hết tác dụng của tuyến, nhưng tôi hi vọng trong thời gian sớm nhất sắp tới có thể thông tuyến hoàn toàn để bộ mặt giao thông tại khu vực này thực sự được thay đổi”, TS Phan Lê Bình nhận định.

Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được thiết kế rộng 50m, quy mô 8 làn xe.

Trong quá trình thi công, lực lượng CSGT cũng được tăng cường phân luồng, điều tiết tại các khu vực có công trường, đặc biệt vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao. Việc tổ chức giao thông hợp lý nhằm hạn chế ùn ứ, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua khu vực.

Việc đưa một phần Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vào khai thác đang tạo thêm một lựa chọn lưu thông cho người dân và mở rộng không gian giao thông tại khu vực nội đô.

Tuy nhiên, để tuyến đường thực sự phát huy vai trò kết nối, các hạng mục còn lại cần tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ. Cùng với tiến độ, việc tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn tại công trường và kiểm soát bụi, tiếng ồn, vệ sinh môi trường cũng là những yêu cầu cần được duy trì trong suốt quá trình thi công.