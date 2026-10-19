Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dần hoàn thiện, hai cầu vượt chạy đua về đích cuối năm

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết trên công trường dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, máy móc và nhân lực đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Sau khi thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 9, các nhà thầu tiếp tục tổ chức thi công cuốn chiếu, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến đường.

Công tác đào đất nền đường đã hoàn thành theo thiết kế. Nhiều đoạn tuyến đã hoàn tất đắp cát, thi công lớp cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa, tạo nên diện mạo khang trang hơn so với giai đoạn thi công trước đó.

Cùng với mặt đường, các hạng mục thoát nước, bó cáp, tuynel, hào kỹ thuật, tường chắn và vỉa hè đang được triển khai. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh và phòng cháy, chữa cháy tại một số đoạn đã hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng trên tuyến.

Việc tổ chức thi công cuốn chiếu giúp các nhà thầu tập trung nguồn lực vào từng khu vực, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những phần việc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Mục tiêu là sớm hoàn thành đồng bộ các hạng mục, đưa tuyến đường vào khai thác theo kế hoạch.

Trong khi tuyến đường chính đã được thông xe, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh vẫn đang được các nhà thầu tập trung thi công.

Đây là những hạng mục quan trọng để hoàn thiện dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo kế hoạch, hai cầu vượt phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh tuyến đường chính, dự án bãi đỗ xe kết hợp cây xanh tại khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành cũng đang được chuẩn bị triển khai. Công trình có diện tích khoảng 6.803 m2, sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án tại phường Ô Chợ Dừa. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn địa phương hoàn thiện phương án thiết kế, sớm tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12/2026.

Với các hạng mục chính của tuyến đường đã được thông xe và công trường tiếp tục tăng tốc, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, đặc biệt là hai cầu vượt, sẽ quyết định khả năng hoàn thành đồng bộ dự án theo kế hoạch đề ra.