Vành đai 1 Hà Nội điều chỉnh giao thông từ ngày 9/10

Vành đai 1 Hà Nội tổ chức lưu thông hai chiều

Theo Thông báo số 1489/TB-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 9/10/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, trên tuyến chính đường Vành đai 1, đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ – Láng Hạ, các phương tiện lưu thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt, theo bề rộng mặt đường thiết kế đã được phê duyệt. Tại khu vực gần nút giao đang thi công cầu cạn, phương tiện di chuyển theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Phương án tương tự được áp dụng với đoạn từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh và đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, đối với tất cả các loại phương tiện. Riêng đường La Thành, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, từ ngày 9/10/2026.

Phương án tổ chức giao thông tại các nút giao trên tuyến tiếp tục được giữ nguyên theo Thông báo số 1310/TB-SXD ngày 1/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Tăng cường phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông

Để triển khai phương án mới, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn, rào chắn và tổ chức phân luồng theo phương án đã được chấp thuận.

Đơn vị này phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thống nhất phương án rào chắn tại nút giao Nguyễn Chí Thanh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu cạn tại khu vực nút giao Giảng Võ – Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh nhằm góp phần giảm áp lực giao thông.

Tại khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các trường học, đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn, biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng, đỗ và lực lượng điều tiết giao thông tại chỗ để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ tăng cường hướng dẫn, điều tiết giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như đi ngược chiều, dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp điều chỉnh luồng tuyến xe buýt, bố trí lại các điểm dừng phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Việc điều chỉnh được triển khai trước thời điểm dự kiến thông xe toàn tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, vào ngày 10/10/2026. Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn tại hiện trường để lựa chọn lộ trình phù hợp.