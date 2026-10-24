Vàng xuyên thủng 4.000 USD/oz, áp lực giảm giá còn kéo dài?

Vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch dưới ngưỡng 4.000 USD/oz. Ảnh: Kotivalo/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Vàng ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6

Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên giao dịch ngày 23/10, khi giá vàng giao ngay lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/oz kể từ giữa tháng 7.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.975,23 USD/oz trong phiên 23/10, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Theo dữ liệu từ Investing.com, giá vàng giao ngay kết thúc phiên ở mức 3.995,80 USD/oz, giảm 0,71% so với phiên trước.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,3%, xuống 4.007,90 USD/oz.

Việc xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/oz đánh dấu một diễn biến đáng chú ý, bởi đây là mốc giá có ý nghĩa tâm lý đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng này trong phiên chưa đồng nghĩa với khả năng hình thành một xu hướng giảm kéo dài.

Áp lực bán cũng lan rộng sang các kim loại quý khác. Giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống 53,97 USD/oz. Bạch kim giảm 0,9%, còn 1.555,84 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 7; trong khi palladium giảm 0,5%, xuống 1.048,31 USD/oz, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Cả ba kim loại đều hướng tới một tuần giảm giá.

Diễn biến này phản ánh sức ép đồng thời từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ và nhu cầu thanh khoản trên thị trường tài chính, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là đà tăng của giá dầu, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong phiên 23/10, giá dầu Brent tăng mạnh sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 3,14%, lên 116,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026.

Áp lực thanh lý vị thế cũng đè nặng lên vàng

“Những lo ngại gia tăng về lạm phát cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ không thể nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như mong muốn. Tất cả những yếu tố này hiện đang gây bất lợi cho phe đầu cơ giá lên trên thị trường vàng và bạc”, ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Thông thường, vàng được hưởng lợi khi bất ổn gia tăng. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất có nguy cơ duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn của kim loại quý này có thể suy giảm do vàng không mang lại thu nhập từ lãi.

Bên cạnh đó, hoạt động bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm sức ép lên thị trường kim loại quý. Theo ông Wyckoff, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đã khiến một số nhà đầu tư phải bổ sung tiền ký quỹ cho các vị thế chứng khoán, qua đó thúc đẩy hoạt động bán vàng và bạc để huy động tiền mặt.

Cơ chế này phần nào lý giải vì sao giá vàng vẫn giảm ngay cả khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Trong ngắn hạn, nhu cầu huy động tiền mặt có thể lấn át vai trò trú ẩn an toàn vốn có của vàng.

Theo Reuters, chỉ số S&P 500 và Nasdaq có thời điểm xuống mức thấp nhất trong năm tuần trong phiên 23/10, sau đợt bán tháo mạnh nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Triển vọng giá vàng trong tuần tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào tín hiệu chính sách từ Fed và các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ.

Fed dự kiến họp trong hai ngày 27–28/10. Theo số liệu từ công cụ FedWatch của CME được Reuters dẫn ngày 23/10, thị trường định giá khoảng 92% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, nhưng vẫn nghiêng mạnh về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12, với xác suất khoảng 78%.

Ngoài ra, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10, sẽ cung cấp thêm căn cứ đánh giá xu hướng lạm phát và triển vọng lãi suất.

Nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây thêm sức ép lên vàng. Tuy nhiên, sau khi xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/oz, diễn biến của vàng vẫn cần được theo dõi cùng kỳ vọng lãi suất thực, biến động đồng USD và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư, thay vì chỉ dựa vào việc giá đã phá vỡ một ngưỡng tâm lý quan trọng.