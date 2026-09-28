Vắng Xuân Son, tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ra sao?

Tiền đạo Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Vào lúc 19h30 ngày 29.9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Thái Lan. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ sẽ phải thi đấu mà không có chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son trên hàng công.

Chỉ vài ngày trước màn tái đấu người Thái, HLV Kim Sang-sik đã phải nhận tin “sét đánh” khi tiền đạo gốc Brazil chính thức nói lời chia tay giải đấu. Trong trận ra quân thắng Philippines 1-0, sau một pha cướp bóng và bứt tốc ở phút 59, Xuân Son đã ngã xuống sân và kết quả chụp MRI tại Bandung (Indonesia) xác nhận anh bị rách cơ đùi sau, phải nghỉ từ 4 đến 6 tuần.

Sự vắng mặt này là một tổn thất cực lớn. Xuân Son không chỉ là cây săn bàn với 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 mà còn là mẫu trung phong mà đội tuyển Việt Nam gần như không có phương án thay thế tương đồng.

Thể hình, sức mạnh, khả năng tì đè, làm tường và thu hút hậu vệ đối phương của anh tạo ra khoảng trống cho các đồng đội như Đình Bắc hay Hai Long. Việc thiếu vắng “mối đe dọa lớn nhất” này khiến hàng thủ Thái Lan không còn phải bận tâm bố trí trung vệ theo sát, từ đó có thể chủ động đẩy cao đội hình.

Theo quy định của FIFA ASEAN Cup 2026, các đội chỉ được thay thế cầu thủ do chấn thương cho đến 24 giờ trước trận đầu tiên, trừ trường hợp vị trí thủ môn hoặc được FIFA chấp thuận là ngoại lệ. Do đó, tuyển Việt Nam không được tự động bổ sung người thay thế Xuân Son.

Trước tình thế khó khăn này, HLV Kim Sang-sik buộc phải tính toán các phương án thay thế trên hàng công như Đình Bắc, tân binh Williams Minh Hoàng, 19 tuổi, cao 1m89, hay Phạm Gia Hưng, đồng thời trông chờ sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức ở tuyến giữa để giải quyết bài toán chiến thuật và giữ vững hy vọng chiến thắng trước người Thái.