Vàng vẫn đối mặt nguy cơ giảm tiếp, người mua bắt đáy trở lại

Cú sốc khi vàng đi ngược các yếu tố hỗ trợ

Điều khiến đợt bán tháo lần này đáng chú ý không chỉ nằm ở biên độ giảm, mà còn ở việc giá vàng đi ngược một số yếu tố vốn thường hỗ trợ kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, đồng USD yếu đi, căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu - 3 yếu tố lẽ ra sẽ đẩy vàng lên đỉnh cao mới. Song, kim loại quý vẫn xuyên thủng ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce, có thời điểm xuống dưới 3.900 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng thế giới lao dốc xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce, giới phân tích gọi đây có thể chỉ là "dead cat bounce" (cú hồi tạm thời trong xu hướng giảm). Ảnh: Xinhua

Theo phân tích của Goldman Sachs, “thủ phạm” không phải các quỹ đầu cơ mà là các chủ thể chủ quyền (sovereign entities), tức là những quốc gia nắm giữ lượng vàng dự trữ khổng lồ buộc phải bán tháo để đáp ứng nhu cầu thanh khoản cấp bách.

Trong vòng 5 tuần, họ đã xả ròng tới 19,5 tỷ USD vàng, một tốc độ nhanh hơn nhiều so với nhịp mua ròng của các ngân hàng trung ương (khoảng 85 tấn mỗi tháng).

Goldman Sachs gọi đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực “không quan tâm đến giá”: một bên là ngân hàng trung ương mua vào bất kể giá cao hay thấp; bên kia là các chủ thể chủ quyền bán ra bất chấp giá đã giảm sâu, chỉ để có tiền mặt. Trong cuộc đua này, bên bán đang nhanh hơn.

Vàng hồi phục hay chỉ là 'cú nảy mèo chết'?

Sau cú rơi tự do, vàng đã có phiên hồi phục nhẹ lên quanh 3.895-3.907 USD/ounce trong phiên đầu tuần 2/11, khi giá dầu hạ nhiệt, nhưng vẫn ở mức cao do căng thẳng và một bộ phận nhà đầu tư quay lại bắt đáy.

Dù vậy, giới phân tích kỹ thuật vẫn thận trọng.

Trong bài viết có tiêu đề “Gold Rebound or Dead Cat Bounce? $4,000 Holds the Key” (Vàng phục hồi hay chỉ là cú nảy mèo chết? Mốc 4.000 USD là chìa khóa), chuyên gia Fawad Razaqzada của Investing.com nhận định xu hướng kỹ thuật ngắn hạn vẫn nghiêng về phía giảm.

Vàng cần lấy lại vùng 3.942-4.000 USD, rồi xa hơn là 4.066-4.105 USD, mới có thể cải thiện triển vọng. Nếu thất bại, các mục tiêu tiếp theo nằm ở 3.850 USD và thậm chí 3.700 USD/ounce.

“Dead cat bounce”, hay “cú nảy mèo chết”, là thuật ngữ chỉ một nhịp phục hồi ngắn trong xu hướng giảm, sau đó giá có thể tiếp tục đi xuống. Nói cách khác, một vài phiên tăng chưa đủ chứng minh thị trường đã tạo đáy.

Các chỉ báo kỹ thuật rơi vào vùng quá bán có thể tạo điều kiện cho giá xuất hiện nhịp hồi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa xu hướng giảm đã kết thúc.

Vì sao vàng vẫn chịu áp lực?

Một trong những yếu tố gây sức ép lên vàng là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tại cuộc họp cuối tháng 10/2026, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,75-4%, nhưng 2 nhà hoạch định chính sách bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 25 điểm cơ bản.

Vàng đang chịu áp lực kép từ kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt và làn sóng bán tháo để thanh khoản, vùng 3.886-4.000 USD/ounce được xem là phòng tuyến then chốt quyết định xu hướng tới. Ảnh: Xinhua

Thị trường ngày 3/11 định giá khoảng 85% khả năng Fed tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi kim loại quý không đem lại lợi suất định kỳ như trái phiếu hay tiền gửi.

Đồng thời, nó củng cố sức mạnh của USD, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

Giá dầu leo thang do căng thẳng địa chính trị càng làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, qua đó gián tiếp đẩy Fed vào thế phải giữ chặt chính sách tiền tệ.

Mốc 4.000 USD và lực mua bắt đáy

Bất chấp bức tranh kỹ thuật ảm đạm, vẫn có những lý do để không quá bi quan. Lực cầu vật chất từ châu Á đang quay trở lại. Các thị trường vàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ thường tăng cường mua vào khi giá điều chỉnh sâu, tạo ra một “tấm đệm” tự nhiên cho thị trường.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương vẫn là người mua ròng, dù tốc độ chậm hơn, nhưng họ chưa hề đảo chiều chính sách tích lũy vàng.

Về mặt kỹ thuật, 3.886-3.900 USD đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu vàng giữ được vùng này và vượt qua 4.000 USD, kịch bản “dead cat bounce” sẽ bị vô hiệu hóa, nhường chỗ cho một đợt phục hồi bền vững hơn. Ngược lại, thủng 3.850 USD sẽ mở đường cho đợt bán tháo mới.

Với nhà đầu tư cá nhân, đây là thời điểm của những quyết định khó khăn. Bắt đáy có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu mốc 4.000 USD được lấy lại.

Nhưng nếu đó chỉ là một nhịp “dead cat bounce” trong một xu hướng giảm dài hơn, cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Như Goldman Sachs lưu ý, vị thế bán chưa được thanh lý hết và rủi ro giảm giá vẫn chưa biến mất.

Một điều chắc chắn: vàng đã không còn là “nơi trú ẩn an toàn” đơn giản như nhiều người tưởng. Vì thế, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời diễn biến lãi suất, USD, dòng vốn và hoạt động mua bán trên thị trường.

Theo 163.com, Investing.com, Kitco