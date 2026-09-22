Vàng tụt giá vì triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, SPDR Gold Trust bán ròng

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng, sau khi mua ròng mạnh trong tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.345 USD/oz, giảm 34 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm khoảng 0,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 66,15 USD/oz, giảm 0,24 USD/oz, tương đương giảm 0,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 4.383,9 USD/oz.

Sau khi Fed tăng lãi suất và phát đi những tín hiệu cứng rắn trong tuần vừa rồi, giới đầu tư đang nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 88% Fed có thêm một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới.

Kỳ vọng này đẩy đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi đã tăng hơn 1% trong tuần trước. Lúc đóng cửa, chỉ số Dollar Index tăng 0,2%, đạt 100,43 điểm.

Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương lớn đều đang có chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát cũng không có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất. Các ngân hàng trung ương lớn đã có cuộc họp chính sách trong tháng 9 này, gồm Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều có lập trường nghiêng về cứng rắn.

Phát biểu hôm Chủ nhật, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neek Kashkari, nói lạm phát đang quá cao trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ chứ không riêng gì giá năng lượng.

“Chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ và đà tăng lên mức cao nhất hơn 2 tháng của chỉ số Dollar Index đang gây bất lợi cho các nhà đầu cơ vàng giá lên. Những yếu tố này không có lợi cho giá kim loại quý”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên đầu tuần, giúp làm dịu bớt áp lực mất giá đối với thị trường kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,951%, sau khi đóng cửa tuần trước trên ngưỡng chủ chốt 5%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,248%.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu phục hồi trong phiên này, khi giá dầu thô giảm dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Dầu trượt giá 3-4% sau khi có thông tin nói rằng Tổng thống Donald Trump quyết định không ném bom Yemen vào thời điểm này và phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Iran.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đòi hỏi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và kéo lợi suất trái phiếu tăng theo. Cơ chế này tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng, dù trong dài hạn, giá kim loại quý này được nhận định sẽ tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Nếu so với mức giá trước khi chiến tranh bắt đầu, giá vàng hiện giảm 17%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.055,4 tấn vàng. Tuần trước, quỹ này mua ròng khoảng 10 tấn vàng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định bất kỳ sự suy yếu nào của giá vàng trong ngắn hạn cũng chỉ là hệ quả từ hoạt động bán của một bộ phận nhỏ nhà giao dịch, và nên được xem là cơ hội để mua.

Đầu giờ sáng nay (22/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng khá mạnh so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,6%, giao dịch ở mức gần 4.369 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,8%, đạt 66,7 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.790 đồng (mua vào) và 26.200 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.