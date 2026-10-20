Vàng trong nước lình xình đi ngang, giá SJC dừng ở 143,1 triệu đồng/lượng

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Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (ngày 20/10) tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), nhích nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 139,4 – 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá đồng USD tại Vietcombank đầu giờ sáng nay ở mốc 25.690 – 26.100 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỷ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,97 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong 1 tháng qua. Nguồn: Giá Vàng

Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường New York (ngày 19/10), giá vàng giảm. Giá vàng chịu tác động bởi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,4% xuống 4.147,87USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,5% xuống 4.160,10USD/ounce.

Đồng USD tăng giá khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng 0,6%.

Chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, ông Fawad Razaqzada, nhận định về diễn biến chính sách trong thời gian tới: “Hiện đang có những lo lắng về kịch bản các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ vì vậy chịu ảnh hưởng. Khi mà lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ ở ngưỡng cao, nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện đang băn khoăn về việc liệu có nên tiếp tục đầu tư vào trái phiếu không”.

Trong tháng 9, Fed nâng lãi suất 0,25% và như vậy ghi nhận lần tăng lãi suất đầu tiên trong năm nay.

Cũng theo ông Razaqzada, tác động của kỳ vọng lãi suất lên diễn biến giá vàng đang xảy ra ngay từ bây giờ chứ không phải chờ đến tháng 12. Thông điệp chính sách tiền tệ cứng rắn sẽ khiến cho giá vàng trong ngắn hạn giảm sâu hơn nữa.

Theo kết quả khảo sát của CME FedWatch, khả năng Fed không thay đổi lãi suất cơ bản đồng USD hiện đang được tính toán ở ngưỡng 82,8% còn kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12 hiện đang ở mức 90%.

Dù rằng vàng vốn được coi như công cụ ngừa lạm phát, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào tuần tới, Ngân hàng Trung ương Mỹ rất quan tâm đến chỉ số này trong các quyết định chính sách.

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen, nhận định: “Theo quan điểm của tôi, ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng hiện đang được tính toán ở mốc 4.235USD/ounce, còn ngưỡng hỗ trợ sẽ là 4.100USD/ounce”.

Thị trường tiếp tục tập trung vào sự trái chiều giữa đà tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá sản xuất tăng lần lượt 1,3% và 6,3%. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức chống chịu của người tiêu dùng Mỹ vẫn được duy trì bất chấp chi phí vay vốn ở mức cao.

Kết quả khảo sát kỳ vọng tương lai của CME FedWatch cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ ở mức trên dưới 15%. Theo đó, kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 – 28/10 vẫn được xem là khả năng chủ đạo. Tuy nhiên, xác suất Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12 vẫn ở mức gần 90%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, thước đo tham chiếu của thị trường, tăng lên khoảng 5,135%, đảo chiều một phần đà tăng giá trái phiếu trong tuần trước và gia tăng sức ép lên vàng – tài sản không sinh lãi.

Tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế quý 3 tăng tốc lên 4,5% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 4,3% trong quý 2, nhờ xuất khẩu cải thiện. Tuy nhiên, tiêu dùng trong nước và đầu tư bất động sản vẫn suy yếu.