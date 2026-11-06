Vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng, chênh giá thế giới thu hẹp

Hình minh hoạ

Tại SJC, giá vàng miếng giao dịch quanh ngưỡng 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối phiên hôm qua, giá đã giảm 1,5 triệu cả chiều mua và bán. Nếu so với mức giá sáng 5-11 thì giá vàng miếng SJC đã giảm 3,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và 140,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá mua và bán cuối giờ chiều qua.

Tại PNJ, giá nhẫn trơn giao dịch quanh mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch mua vào - bán ra quanh mức 136,9 triệu đồng/lượng và 140,9 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng trong nước lao dốc được cho là khá bất ngờ khi sáng nay giá thế giới bứt phá mạnh qua mốc hỗ trợ 4.096 USD/ounce. Động lực tăng của giá vàng là kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ với việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát 2 viện Quốc hội đã kéo chỉ số USD Index (DXY) rớt khỏi mốc 101,50 điểm, chạm mức thấp nhất trong 1 tháng.

Đồng thời, đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số NASDAQ lao dốc hơn 5% do làn sóng xả hàng cổ phiếu công nghệ AI, đã đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn vào thị trường nợ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm lùi sâu về mốc 4,48% và kỳ hạn 10 năm rút lui về 4,83%.

Bên cạnh đó, đà sụt giảm hơn 5% của giá dầu thô WTI (xuống 91,62 USD/thùng) và dầu Brent (xuống 101,46 USD/thùng) đã làm dịu đáng kể mối lo lạm phát năng lượng, qua đó giải tỏa chi phí cơ hội đè nặng lên các tài sản phi lợi suất.

Do giảm mạnh nên chênh giá giữa vàng thế giới và trong nước từ mức 16-18 triệu đồng/lượng đầu tuần, xuống chỉ còn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.