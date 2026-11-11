Vàng trong nước đồng loạt rơi dưới 140 triệu đồng

Tại Công ty SJC, vàng miếng được niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng so với cuối phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn ở mức 134,7-138,9 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 135,2-139,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp dao động từ 4-4,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 124,6 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá bán vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-11 tại Mỹ, khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12. Áp lực lãi suất khiến kim loại quý chịu sức ép bán ra.

Hiện mốc 4.000 USD/ounce đang được thị trường theo dõi sát. Giới phân tích cho rằng nếu giá vàng xuyên thủng ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng,