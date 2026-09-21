'Vầng trăng yêu thương' đến với trẻ em vùng biên

Niềm vui háo hức của trẻ em xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, trong chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Món quà giữa vùng biên

Dù trời mưa, hàng trăm em nhỏ từ các bản xa vẫn tìm về trung tâm xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) háo hức chờ đón đêm hội “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 13 do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng cười nói, những ánh mắt háo hức của các em khiến không khí đêm hội càng thêm rộn ràng.

Với nhiều em, đây là một đêm Trung thu khác với những mùa trăng trước. Không chỉ có bánh, kẹo, ca múa nhạc và những trò chơi, các em còn được nhận những món quà thiết thực phục vụ học tập. Ban Tổ chức đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 55 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 600 phần quà Trung thu gồm: bánh kẹo, sữa, sách vở, bút và đồ dùng học tập. Tổng giá trị chương trình gần 400 triệu đồng.

Trong ánh sáng của đêm hội, những chiếc xe đạp mới nhanh chóng trở thành món quà được các em chú ý. Với học sinh ở những bản xa, một chiếc xe đạp không đơn thuần là quà Trung thu mà còn là phương tiện giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn.

Môn Sơn là xã biên giới, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều bản nằm xa trung tâm. Điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi việc đi lại, học tập của trẻ em vùng sâu vẫn gặp trở ngại. Đặc biệt, tại khu vực vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát - nơi có đồng bào Đan Lai sinh sống, khoảng cách và địa hình tiếp tục là những thách thức đối với việc học tập của trẻ em. Bởi vậy, với những học sinh như em Ngân Khánh Huyền (lớp 9A4 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn), niềm vui nhận được học bổng và quà Trung thu còn gắn với một lời hứa. “Em rất vui vì hôm nay được nhận quà và học bổng. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”, em Huyền chia sẻ.

Niềm vui háo hức của trẻ em xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, trong chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Không chỉ trẻ em vui, những người đưa con đến dự đêm hội cũng cảm nhận rõ ý nghĩa của chương trình. Bà Lương Thị Tiếp (bản Bắc Sơn) cho biết, đời sống của nhiều gia đình vùng biên còn khó khăn. Những món quà đúng thời điểm có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. “Các cháu ở đây còn nhiều khó khăn. Những phần quà như thế này giúp gia đình bớt một phần chi phí, đồng thời động viên các cháu cố gắng học tập”.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm là nguồn động viên thiết thực đối với trẻ em trên địa bàn. Các suất học bổng, xe đạp, sách vở và đồ dùng học tập giúp học sinh có thêm điều kiện đến trường, nhất là những em thuộc các gia đình khó khăn. Chương trinh “Vầng trăng yêu thương” còn góp phần lan tỏa sự quan tâm của xã hội đối với trẻ em vùng biên.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, những người làm báo Xứ Nghệ đã tổ chức 13 chương trình “Vầng trăng yêu thương”, mỗi năm lựa chọn một địa bàn khó khăn để mang Trung thu đến với trẻ em. “Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, động viên để các em có thêm niềm vui và động lực học tập. Chúng tôi mong rằng qua mỗi chương trình, các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để những trẻ em ở vùng khó khăn có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn”.

Đồng hành trong chăm lo cho trẻ em vùng viên

Niềm vui háo hức của trẻ em xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, trong chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Ở những địa bàn này, khoảng cách địa lý, giao thông cách trở và điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi của trẻ em còn khó khăn. Tại các xã vùng cao, biên giới, chính quyền địa phương đang cùng lúc giải quyết nhiều vấn đề về hạ tầng, trường lớp, giao thông và an sinh xã hội. Trong đó, bảo đảm điều kiện học tập cho trẻ em được xác định là một nhiệm vụ quan trọng.

Tháng 9/2026, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú, nội trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giải quyết những trở ngại về khoảng cách và điều kiện đi lại đối với trẻ em vùng biên. Đây là cách tiếp cận lâu dài bên cạnh những hoạt động hỗ trợ trực tiếp như trao học bổng, xe đạp, sách vở, quà Trung thu.

Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đã được đặt trong tổng thể chính sách an sinh xã hội. Nghệ An đã hoàn thành 34/34 chỉ tiêu về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong năm 2025; 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp... Tuy nhiên, do địa bàn rộng, còn nhiều vùng sâu, vùng xa nên trẻ em trên địa bàn vẫn phải đối mặt với những nguy cơ liên quan tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em và những khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Với học sinh ở những bản xa của xã Môn Sơn, một chiếc xe đạp không đơn thuần là quà Trung thu mà còn là phương tiện giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn.

Theo định hướng của tỉnh, thời gian tới, Nghệ An tiếp tục ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở vùng khó khăn; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, hướng tới bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, để thực hiện mục tiêu này, ngoài nguồn lực từ Nhà nước rất cần sự chung tay của cộng đồng. Những năm qua, các chương trình thiện nguyện, hoạt động của tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang và những người làm báo đã góp thêm nguồn lực cho trẻ em vùng khó. Ở các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền, nhà trường và các tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, từ chăm lo đời sống, học tập đến tổ chức các chương trình vui Trung thu. Để mỗi mùa Trung thu thực sự là ngày hội của trẻ em, sự quan tâm ấy cần được nối dài qua cả năm học, qua từng con đường đến trường, từng lớp học và từng gia đình.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em vùng biên được học tập, vui chơi, phát triển là nhiệm vụ được Nghệ An và các địa phương quan tâm thực hiện. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đang góp thêm nguồn lực, tiếp sức để trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn vững bước đến trường”.

Từ Môn Sơn, ánh trăng yêu thương không chỉ soi sáng một đêm hội mà đó còn là thông điệp về trách nhiệm chung tay chăm lo, bảo vệ và tạo cơ hội phát triển cho trẻ em vùng biên - nơi còn nhiều khó khăn nhưng cũng là nơi những ước mơ nhỏ đang từng ngày được gieo mầm.