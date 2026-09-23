Vầng trăng yêu thương dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tối 22/9, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, chương trình “Vầng trăng yêu thương” mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt một đêm trung thu vui tươi, ấm áp.

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong đêm trung thu “Vầng trăng yêu thương” tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. ẢNH: V. Đồng.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được vui chơi, phá cỗ, nhận quà và đón những tình cảm yêu thương từ các đại biểu, cán bộ, nhân viên, tổ chức, nhà hảo tâm. Những món quà tuy giản dị nhưng góp phần mang đến cho các em niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng các đại biểu trao quà, chung vui với các em nhỏ trong đêm trung thu “Vầng trăng yêu thương”. ẢNH: V. Đồng.

Các đại biểu, cán bộ, nhân viên trung tâm cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã dành thời gian thăm hỏi, động viên và chung vui với các em. Sự quan tâm ấy không chỉ mang đến những món quà mà còn giúp các em cảm nhận được sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quà, động viên các em nhỏ trong đêm trung thu “Vầng trăng yêu thương”. ẢNH: V. Đồng

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động, thưởng thức múa lân và vui chơi trong đêm Trung thu “Vầng trăng yêu thương”. ẢNH: V. Đồng.

Các đại biểu trao quà Trung thu, ân cần thăm hỏi, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mang đến cho các em niềm vui và sự ấm áp trong đêm hội. ẢNH: V. Đồng

Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An cho rằng, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua những hoạt động như đêm Trung thu, các em có thêm niềm vui, được vui chơi cùng bạn bè và có thêm động lực trong học tập, cuộc sống.

Đồng thời, mong các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, được học tập, vui chơi, trưởng thành và theo đuổi ước mơ.