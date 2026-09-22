'Vầng trăng cổ tích': Mang Trung thu ấm áp đến với con em người lao động BSPPT

Hoạt động được BSPPT tổ chức thường niên, mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa. Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên BSPPT đối với đời sống tinh thần của con em người lao động - những mầm non tương lai của đất nước.

Chương trình được BSPPT tổ chức thường niên, với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, mang đến không khí ấm áp, vui tươi cho con em CBCNV dịp Tết Trung thu.

Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Thế Bảo - Phó Giám đốc BSPPT nhấn mạnh: “BSPPT luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để con em người lao động có môi trường giao lưu, sinh hoạt tập thể. Qua đó, các cháu được vui chơi, thể hiện tài năng của bản thân”.

Phó Giám đốc BSPPT Đoàn Thế Bảo cũng gửi lời chúc Trung thu ấm áp, vui vẻ và đoàn viên đến toàn thể cán bộ, người lao động trong đại gia đình BSPPT. Đồng thời, gửi gắm tới các em thiếu nhi lời nhắn nhủ hãy luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, làm nhiều việc tốt, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến cho xã hội.

Các em nhỏ dược thỏa sức trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí.

Chương trình góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện và trở thành những người con ngoan, trò giỏi.

Tại chương trình “Vầng trăng cổ tích”, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi, giải câu đố cùng chị Hằng, chú Cuội và thưởng thức màn biểu diễn ảo thuật vui nhộn. Những tiếng cười, ánh mắt háo hức và sự hào hứng của các em đã tạo nên một đêm hội Trung thu sôi nổi, đong đầy niềm vui và tình yêu thương.

Các em được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống như nặn tò he, làm bánh Trung thu.

Đến với “Vầng trăng cổ tích”, các em nhỏ được hòa mình vào không gian Trung thu đầy màu sắc với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như nặn tò he, làm lồng đèn, tô tượng, vẽ tranh, làm bánh Trung thu truyền thống. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi biểu diễn cũng mang đến những khoảnh khắc vui tươi, hồn nhiên và đáng nhớ.

Nhiều hoạt động vui tươi đã thu hút các em nhỏ nhiệt tình tham gia, hưởng ứng tại chương trình “Vầng trăng cổ tích” do BSPPT tổ chức.

Chương trình “Vầng trăng cổ tích” không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em thiếu nhi có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa Trung thu, mà còn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Ban lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên BSPPT đối với thế hệ trẻ.

Qua đó, chương trình góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và bồi đắp niềm tin, sự gắn bó của người lao động đối với Công ty, để mỗi thành viên trong đại gia đình BSPPT luôn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.