Vàng tiếp tục chịu sức ép từ kỳ vọng tăng lãi suất

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang đối mặt nguy cơ điều chỉnh do áp lực bán trên thị trường chứng khoán và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tính Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giá vàng SJC liên tục trồi sụt

Mở đầu tuần giao dịch ngày 2/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến 17h10 cùng ngày, mức giá này vẫn được giữ nguyên.

Sang sáng 3/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến phiên chiều, giá vàng bất ngờ đảo chiều giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, xuống còn 137,6-140,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/11, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng giá. Trong buổi sáng, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng lên mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng. Đến chiều cùng ngày, theo đà tăng của giá vàng thế giới, vàng trong nước được điều chỉnh tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng. Cuối ngày 4/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày 3/11, mỗi lượng vàng SJC đã tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong sáng 5/11, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Đây là mức giá cao nhất của vàng SJC trong tuần.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, thị trường bất ngờ đảo chiều, giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, xuống còn 139,5-142,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch ngày 5/11 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.123,71 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20/10.

Sang ngày 6/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Lúc 8h40, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Mức giá này được duy trì đến cuối phiên chiều. Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/11, giá vàng SJC tiếp tục giữ nguyên ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng SJC chốt tuần tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, so với mức đỉnh của tuần 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thiết lập sáng 5/11, giá vàng đã giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá bán ra của vàng SJC là 141 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các khoản phí.

Kim loại quý đứng trước nguy cơ điều chỉnh

Giá vàng thế giới tuần này được trợ lực sau khi chiến thắng của đảng Dân chủ tại Quốc hội khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu lao dốc. Tuy nhiên, kim loại quý hiện đang trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng thanh lý lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Giới đầu tư đang có xu hướng bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đã giảm phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại về việc thắt chặt quy định đối với các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).

Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 10/2026 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn vững, cho phép Fed tập trung hơn vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán có 81% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới, so với 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Khả năng Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đã thúc đẩy đồng USD lên giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Đồng USD tăng 0,7% lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, cho biết ở thời điểm hiện tại, kỳ vọng về việc tăng lãi suất chưa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, việc giá năng lượng giảm đã xoa dịu phần nào nỗi lo lạm phát, từ đó làm giảm khả năng Fed phải tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong tương lai.

Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn là lực đỡ quan trọng cho thị trường vàng. Theo ANZ, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý III/2026, mức cao nhất kể từ cuối năm 2024. Rủi ro địa chính trị và lo ngại về kỷ luật tài khóa tiếp tục củng cố nhu cầu tích lũy kim loại quý từ các định chế tài chính.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã tiếp tục gia tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 10, kéo dài chuỗi mua vào sang năm thứ hai, giữa lúc giá kim loại quý này sụt giảm gần 7% và kết thúc tháng 10 ở dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Dữ liệu chính thức được công bố ngày 7/11 cho thấy lượng vàng nắm giữ tại PBoC đã tăng thêm 830.000 ounce trong tháng 10, tương đương khoảng 25,8 tấn. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp PBoC thực hiện hoạt động tích lũy tài sản này. Đáng chú ý, PBoC đã đẩy mạnh quy mô thu mua trong những tháng gần đây khi giá vàng lao dốc, nâng tổng lượng vàng mua thêm trong giai đoạn từ tháng 1-10 năm nay lên khoảng 129 tấn.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy PBoC là bên mua vàng công khai lớn nhất trong số các ngân hàng trung ương toàn cầu trong quý III. Tổng lượng mua ròng từ khu vực chính thức được WGC ghi nhận đạt 321 tấn trong giai đoạn từ tháng 7-9, mức cao nhất kể từ quý IV/2024. Hoạt động tích lũy này tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng cho giá vàng trong một thị trường vốn đang khá trầm lắng.

Quyết định dự trữ của PBoC tác động mạnh đến xu hướng mua vàng của các hộ gia đình Trung Quốc. Nhiều người dân nước này đã gom mua vàng ở mức giá khoảng 4.000 USD/ounce trong tháng 10 với kỳ vọng hoạt động thu mua của ngân hàng trung ương sẽ góp phần nâng đỡ giá vàng trong dài hạn.