Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 3.524 USD/ounce, khép lại tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 với mức sụt giảm xấp xỉ 8%.

Kim loại quý vừa trải qua 3 phiên giảm liên tiếp với mô hình nến “3 con quạ đen” (three black crows), nối dài mức chiết khấu tới 25% kể từ vùng đỉnh sóng 4.679 USD và bốc hơi hơn 34% so với mức đỉnh kỷ lục 5.595 USD thiết lập hồi đầu năm.

Động lực xả hàng xuất phát từ tâm lý hoảng loạn trên thị trường chứng khoán Mỹ khi nhóm cổ phiếu công nghệ AI bị bán tháo dữ dội.

Giới phân tích tại The Gold & Silver Club chỉ ra rằng các nhà quản lý quỹ đối mặt với yêu cầu ký quỹ (margin call) đã buộc phải thanh lý vàng nhằm huy động tiền mặt bù đắp thua lỗ đòn bẩy, nhất là khi cam kết ngoài bảng cân đối kế toán của các tập đoàn công nghệ lớn vượt 4.000 tỷ USD.

Cùng thời điểm, dù lợi suất danh nghĩa hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ thực kỳ hạn 10 năm vẫn neo ở mức cao 2,88%, kết hợp cùng đà tăng tuần thứ tư liên tiếp của đồng USD tiếp tục đè nặng chi phí cơ hội lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, chuyên gia Bruce Powers và Vladimir Zernov từ FXEmpire nhận định chỉ báo RSI đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9-2023. Vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ then chốt 3.5003.520 USD/ounce.

Nếu để đứt gãy chốt chặn 3.500 USD, đà bán tháo có nguy cơ đẩy giá trượt sâu về dải 3.400-3.447 USD hoặc mốc trung bình động dài hạn 3.300-3.322 USD/ounce. Ngược lại, nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện tại cận dưới kênh giá giảm, giá vàng có thể kích hoạt nhịp nảy kỹ thuật hướng lên vùng kháng cự 3.609 USD và 3.700-3.800 USD/ounce.

Sức ép bán tháo lan rộng sang toàn bộ nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc về dải 40,96 USD/ounce (-3,76%) khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt qua ngưỡng 85 USD, đối mặt với nguy cơ lùi về dải 37,5-38 USD nếu để thủng ngưỡng hỗ trợ 40,3-40,5 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm về mốc 1.279 USD/ounce (-2,80%), chịu áp lực từ đà sụt giảm của thị trường palladium (-2,9%) và đang kiểm định vùng hỗ trợ 1.250-1.280 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhấn mạnh, báo cáo Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào ngày 25-11 tới sẽ là yếu tố vĩ mô then chốt định đoạt liệu mốc 3.500 USD có đủ sức ngăn đà xả hàng hay đẩy vàng vào một chu kỳ chiết khấu sâu hơn.