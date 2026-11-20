Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 3.555 USD/ounce, nối dài đà sụt giảm gần 3% để rớt xuống mức đáy thấp nhất kể từ tháng 9-2025.

Tính từ mức đỉnh kỷ lục 5.597 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, giá kim loại quý đã bốc hơi hơn 1/3 giá trị.

Áp lực xả hàng bùng phát mạnh mẽ sau khi Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách đều kỳ vọng lãi suất sẽ phải tăng cao hơn để kiềm chế lạm phát.

Thống đốc FED Christopher Waller cảnh báo ngân hàng trung ương có thể phải hành động quyết liệt hơn trước đà tăng của giá cả, trong khi Chủ tịch FED Chicago Austan Goolsbee nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức "cao hơn rất nhiều" so với mục tiêu 2%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá tới 97,3% xác suất FED nâng 25 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 12 và 2,7% khả năng nâng tới 50 điểm cơ bản.

Ông Chris Gaffney, Trưởng bộ phận Thị trường toàn cầu tại EverBank, nhận định kỳ vọng lãi suất gia tăng cùng sức mạnh của đồng USD đang là hai lực cản chính đè nặng lên giá vàng.

Giới phân tích tại ngân hàng OCBC cũng chỉ ra rằng mối lo ngại FED thắt chặt quá mức, sự hạ nhiệt chi tiêu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cùng đà sụt giảm của thị trường cổ phiếu công nghệ và dầu thô đã kích hoạt làn sóng bán tháo, đẩy các kim loại công nghiệp và vàng đồng loạt giảm sâu.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire, việc đứt gãy dải hỗ trợ Fibonacci 3.650-3.706 USD đã xác nhận quán tính mở rộng của kênh xu hướng giảm.

Nếu không sớm giữ được vùng hỗ trợ quanh 3.650 USD, giá vàng có nguy cơ tiếp tục trượt dốc hướng về dải hỗ trợ trọng yếu 3.475-3.500 USD/ounce (vốn được neo bởi mức đỉnh tháng 4-2025) và xa hơn là mốc 3.447 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, báo cáo từ FXStreet ghi nhận dải kháng cự gần ngự trị tại đường dưới Bollinger Bands quanh 3.705 USD và đường SMA 20 ngày tại mốc 3.955 USD/ounce.

Làn sóng bán tháo lan rộng sang toàn bộ thị trường kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay trượt sâu 6,68% xuống dải 44,30 USD/ounce, chính thức xuyên thủng mốc tâm lý 45 USD; chuyên gia Anna Radomska từ FXEmpire cảnh báo nếu đóng cửa dưới mốc 45 USD, bạc sẽ mở đường lùi về dải hỗ trợ Fibonacci 42,50-42,57 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 5,44% xuống mốc 1.340 USD/ounce, tiệm cận vùng hỗ trợ 1.296 USD do chịu ảnh hưởng từ đà đứt gãy các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn của thị trường palladium (-5,58% về 913,77 USD/ounce).

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, các phát biểu tiếp theo từ giới chức FED cùng diễn biến của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ là biến số định đoạt liệu mốc 3.600 USD có đủ sức ngăn đà bán tháo hay đẩy giá vàng lùi sâu vào chu kỳ chiết khấu kỹ thuật hướng về vùng đáy 3.500 USD/ounce.