Vàng thế giới tăng vọt, thị trường vàng trong nước đang đà lên

Tại thị trường thế giới ngày 27/3, giá vàng tăng vọt lên đỉnh 5 tuần do đồng USD suy giảm trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới tiếp tục chao đảo sau những quyết định gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này khiến giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng, vượt mốc 37 triệu đồng/lượng.

“Vàng đang tiếp đà tăng từ phiên hôm qua và tiếp tục tăng khá mạnh ở đầu phiên giao dịch sáng nay. Thị trường giao dịch ấm lên, đặc biệt lượng khách bán vàng tăng đáng kể áp đảo khách mua. Lượng khách bán vàng tích trữ chiếm khoảng 70% tổng lượng giao dịch”, đại diện Bảo Tín Minh Châu nói.

Giá vàng duy trì vượt mốc 37 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa.

Mở cửa đầu phiên sáng nay, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 37 -37,09 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng 100-110.000 đồng ở cả 2 chiều so với cuối giờ chiều phiên liền trước. Đến 10 giờ sáng nay, giá vàng hạ chút so với mở cửa phiên, giao dịch ở mức 36,47-37,07 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,93-37,13 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng 90.000 đồng ở cả 2 chiều so với cuối giờ chiều ngày 26/3. Tới 10 giờ sang nay, giá vàng SJC tại TP Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 36,9-37,08 triệu đồng/lượng.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, giá vàng trong nước sang nay đã đồng loạt tăng theo vàng thế giới. Thời điểm 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC tại hệ thống này giao dịch ở mức 36,96- 37,02 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua. Tới 10 giờ, giá được niêm yết tại 36,98- 37,04 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Đại diện Doji cho hay, vàng đang dần lấy lại vị thế của mình trên thị trường. Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước vẫn cần có thêm thời gian để thu hút nhà đầu tư. Trong khi đó, theo PNJ, nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước sáng nay tăng mạnh là do ảnh hưởng bởi đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua.

Trước đó, đầu giờ sáng 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.352 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.354 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 3,8% (+49,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 37,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn 400 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên đỉnh 5 tuần do đồng USD suy giảm trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới tiếp tục chao đảo sau những quyết định gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, đồng USD giảm do giới đầu tư lo ngại một cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc sẽ nổ ra và tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế và tài chính toàn cầu. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng khiến đồng USD giảm giá và giới đầu tư tìm tới vàng là kênh trú ẩn.

Theo các nhà phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn sẽ theo chiều hướng đi lên do đồng USD chịu áp lực giảm khá lớn và do nhu cầu tìm nơi ẩn trú an toàn. Một số dự báo cho rằng, vàng có thể lên tới ngưỡng 1.400 USD/ounce trong thời gian tới.

Sáng nay, NHNN giảm tỷ giá trung tâm 12 đồng xuống 22.443 đồng/USD trong khi hầu hết các ngân hàng đều tăng giá USD từ 9-15 đồng mỗi chiều mua – bán. Qua đó đưa mức giá bán tại các ngân hàng lên phổ biến quanh 22.840 đồng/USD. BIDV tăng 15 đồng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra lên 22.775/22.845 đồng/USD. VietinBank tăng nhẹ hơn, ở mức 9 đồng mỗi chiều mua – bán lên 22.760/22.840 đồng/USD.

