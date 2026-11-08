Vàng thế giới tăng 5% trong tuần nhưng SJC chỉ nhích 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 8/11 đang ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng dao động 5,5 triệu đồng/lượng trong tuần

Sáng 8/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hai ngày trước. DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mức giá này, trong khi Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn, ở mức 136,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 của SJC ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, của PNJ ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng.

So với mức mở cửa sáng thứ Hai (2/11) là 136 - 139 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, nhỏ hơn nhiều so với biên độ dao động trong tuần.

Phiên đầu tuần, giá mở cửa ở mức thấp nhất tuần, sau đợt giảm 2,4 triệu đồng/lượng ngày 31/10. Cuối buổi sáng 2/11, các doanh nghiệp nâng giá thêm 1 triệu đồng/lượng khi giá thế giới hồi phục từ vùng 3.875 USD/ounce. Ngày 3/11, giá có lúc tăng mạnh đầu giờ rồi hạ nhiệt, chốt ở 137 - 140 triệu đồng/lượng. Sáng 4/11, vàng miếng nhích thêm 600.000 đồng/lượng dù giá thế giới khi đó lùi về khoảng 3.932 USD/ounce.

Khoảng cách giá bán giữa vàng nhẫn và vàng miếng của SJC thu hẹp từ 3,2 triệu đồng xuống 500.000 đồng/lượng.

Nhịp tăng mạnh nhất đến vào sáng 5/11, sau khi giá thế giới tăng hơn 3% trong phiên 4/11 (giờ Mỹ). SJC và DOJI niêm yết vàng miếng ở 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước và là mức cao nhất tuần. Mức đỉnh này không giữ được lâu, ngay trong ngày, giá bán được hạ dần xuống 142,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 6/11, sau khi nhích nhẹ lên 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng xuống 138 - 141 triệu đồng/lượng, khi giá thế giới đã lùi về quanh 4.070 USD/ounce từ mức 4.147 USD/ounce chạm tới trong ngày 5/11. Mức giá này được giữ đến hết cuối tuần.

Tính theo chiều bán ra, mức cao nhất tuần (144,5 triệu đồng/lượng, sáng 5/11) cách mức thấp nhất (139 triệu đồng/lượng, sáng 2/11) là 5,5 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh tuần, nếu bán lại theo giá mua vào sáng 8/11 của SJC, chịu mức chênh 6,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng. Vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ tăng từ 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng sáng 2/11 lên 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, tức 4,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Khoảng cách giá bán giữa vàng nhẫn và vàng miếng của SJC vì vậy thu hẹp từ 3,2 triệu đồng xuống 500.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới cũng giảm, do vàng miếng chỉ tăng khoảng 1,4% trong khi giá thế giới tăng khoảng 5%. Giá thế giới cuối tuần khoảng 4.070 USD/ounce, quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.890 đồng/USD) tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 14 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần khoảng cách là hơn 17 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức bày bán tại cửa hàng vàng ở trung tâm thương mại.

Số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/11 cho thấy, chỉ số giá vàng trong nước tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước và giảm 2,94% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng năm 2026 vẫn tăng 37,28%.

Về chính sách, trong báo cáo về thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội trong lĩnh vực ngân hàng, được công bố ngày 2/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết cơ quan này đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chưa thành lập sàn/sở giao dịch vàng trong giai đoạn hiện nay, sau khi đánh giá cơ sở pháp lý, thực tiễn và tác động. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án theo lộ trình phù hợp.

Giá thế giới hồi phục, giới phân tích chia rẽ

Giá vàng thế giới mở cửa tuần ở 3.875 USD/ounce, gần mức thấp nhất 52 tuần và đóng cửa tuần quanh 4.070 USD/ounce. Mức tăng khoảng 195 USD/ounce, tương đương 5%, là tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 8.

Đầu tuần, giá được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, nhưng có lúc trượt dưới 3.900 USD/ounce trong ngày 3/11. Bước ngoặt đến từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, đồng USD xuống mức thấp nhất một tháng, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng tăng hơn 3% trong phiên 4/11 và trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce. Ngày 5/11, giá lên 4.147 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 20/10, trước khi chịu áp lực từ đợt bán mạnh cổ phiếu công nghệ.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Dầu Brent có lúc tiến gần 100 USD/thùng nhưng giảm theo tuần, do kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran hạ nhiệt sau bầu cử. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS, nhận định giá dầu, lạm phát và giá vàng hiện có tương quan rất chặt chẽ, bởi giá dầu tăng củng cố kỳ vọng lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Phiên 6/11, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 tăng 165.000 việc làm, gấp hơn hai lần dự báo, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Đồng USD tăng 0,7%, giá vàng có lúc giảm về khoảng 4.030 USD/ounce trước khi hồi lên gần 4.070 USD/ounce. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 lên khoảng 75 - 78%. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Lập trường cứng rắn của Fed khiến Goldman Sachs ngày 5/11 hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.150 USD/ounce, từ mức 4.650 USD/ounce. Ở chiều hỗ trợ, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết ngân hàng trung ương các nước mua ròng 61 tấn vàng trong tháng 9, mức cao nhất từ đầu năm, trong đó Ba Lan mua 25 tấn và Trung Quốc 23 tấn.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khảo sát hằng tuần của Kitco với 13 nhà phân tích, 5 người (38%) dự báo giá giảm, 4 người (31%) dự báo tăng, số còn lại cho rằng giá đi ngang hoặc không đưa ra dự báo. Trong khi đó, 68% trong số 212 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng giá tăng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, chưa tin giá vàng đã tạo đáy; theo ông, nếu thủng mốc 3.975 USD/ounce, giá có thể về vùng hỗ trợ quanh 3.935 USD/ounce. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng sự lạc quan sau bầu cử đã bị đẩy quá mức và giá có thể trả lại phần lớn mức tăng của tuần qua. Ngược lại, ông John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại của Walsh Trading, đánh giá các mốc 3.900 USD và 4.000 USD/ounce nhiều khả năng được giữ vững.

Tuần tới, thị trường tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ công bố ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/11, những dữ liệu có thể làm thay đổi xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Tại thị trường trong nước, chênh lệch mua - bán vàng miếng hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và 4,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu; vàng nhẫn phổ biến ở mức 4 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia khuyến nghị người mua cần tính đến mức chênh lệch và rủi ro biến động trước khi giao dịch, đồng thời lưu ý giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.